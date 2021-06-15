4.8 مليار درهم سيولة الأسهم خلال 3 جلسات

أبوظبي (وام)

تدفقت السيولة إلى قاعات تداولات الأسواق المالية المحلية، وذلك رغم حالة الهدوء التي سيطرت على حركة المؤشرات العامة نتيجة بعض عمليات جني الأرباح التي شهدتها بعض الأسهم القيادية بعد ارتفاعاتها المتواصلة في الأيام السابقة.

وفي ظل استمرار التداولات المكثفة للمؤسسات الأجنبية والمحلية فقد ارتفعت قيمة الصفقات المبرمة في الأسواق الى 4.8 مليار درهم تقريباً خلال ثلاث جلسات، منها 1.57 مليار درهم سجلت في جلسة أمس.

وكان المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية أغلق عند مستوى 6740 نقطة بنمو نسبته 0.07% في حين أقفل المؤشر العام لسوق دبي المالي عند 2869 نقطة بزيادة نسبتها 0.05% بحسب ما يظهره الرصد اليومي للتعاملات. وبرغم حالة الهدوء النسبي الذي سيطرت على حركة المؤشرات إلا أن شريحة من الأسهم نجحت في تحقيق مكاسب جيدة وجاء في مقدمتها سهم الدار العقارية المرتفع إلى 3.87 درهم وهو أعلى مستوى له منذ فترة طويلة، وتجاوزت قيمة الصفقات المبرمة على سهم الشركة 315 مليون درهم.

وارتفع سهم الشركة العالمية القابضة الى 97.2 درهم وسهم بنك أبوظبي الأول إلى 16.90 درهم ورأس الخيمة العقارية الى نحو 65 فلسا. وتجاوزت قيمة التداولات في سوق العاصمة 1.33 مليار درهم ووصل عدد الأسهم المتداولة 283 مليون سهم نفذت من خلال 4741 صفقة. وفي سوق دبي المالي واصل سهم إعمار العقارية ارتفاعه إلى 4.16 درهم.