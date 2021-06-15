«هب 71» تطلق برنامجاً جديداً لبناء الشركات الناشئة

أبوظبي (الاتحاد)

تعاونت Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، مع شركة «مودوس كابيتال» في نيويورك، لإطلاق برنامج Ventures Lab. وستتيح الشركة المتخصصة في بناء شركات رأس المال المخاطر للمؤسسين حول العالم تطوير شركات ناشئة ناجحة انطلاقاً من أبوظبي. ويعدّ Ventures Lab في Hub71 أول برنامج لبناء شركات من هذا النوع في الإمارات تطلقه «مودوس».

وسيساعد برنامج Ventures Lab المؤسسين على اختبار الأفكار والمفاهيم وطرح المنتجات في السوق.

وسيضم البرنامج الذي يستمر تسعة أشهر ما لا يقل عن 16 مؤسساً كل عام بعد عملية اختيار تجريها Hub71 و«مودوس» وخبراء آخرون في القطاع. وسيتعاون فريق «مودوس» من رواد الأعمال والمشغلين مع المؤسسين المشاركين لتقديم الدعم لهم في بناء شركات رأس المال المخاطر ووضع استراتيجية الأعمال والاستعداد لجمع الأموال وإدارة نمو المنتجات، بما يتماشى مع أهداف أعمالهم طيلة فترة عمل الشركة الناشئة.

وستحظى كل شركة متخرّجة طيلة مدة البرنامج بتمويل يصل إلى 450 ألف دولار وبموارد عينية من «مودوس» التي تتخذ من Hub71 مقراً لها. وعند التخرج من برنامج Ventures Lab، سيحصل المؤسسون على فرصة الاستفادة من برنامج Hub71 للحوافز ومن مجتمعها الحيوي، حيث سيستمرون في تلقي الدعم التشغيلي والمساعدة من الفرق الإضافية، فضلاً عن الحوافز والبرامج والشبكات العالمية لتوسيع نطاق وصولهم إلى الأسواق.

كما سيحصل المؤسسون على حق الوصول إلى صندوق رأس المال المخاطر من «مودوس» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المسجل في سوق أبوظبي العالمي، والبالغة قيمته 80 مليون دولار، بالإضافة إلى مجتمع رأس المال المتنامي لـHub71، والذي يضم 17 صندوق رأس مال مع أصول قيد الإدارة تزيد قيمتها عن 1.72 مليار دولار.

ويمكن للمؤسسين في المراحل الأولى من تطوير مفهوم أو أنموذج أولي متخصص في أي قطاع التقدم بطلب الانضمام إلى برنامج Ventures Lab.

وستحظى بالأفضلية الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والصحية والتعليمية، والتعامل المباشر مع المستهلك، تماشياً مع التزام Hub71 بدعم القطاعات ذات الأولوية الوطنية، ومع رؤية أبوظبي 2030. كما ستمنح Hub71 الأولوية لرائدات الأعمال والمواطنين الإماراتيين للمساهمة في رعاية الجيل القادم من المؤسسين المحليين.

وقال نادر مصيطف، رئيس تطوير المنتجات والأعمال في Hub71: «إنّ أنموذج الأعمال المتميز والمستدام لا يقل أهمية عن المؤسس نفسه.