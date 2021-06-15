إطلاق الحملة الوطنية لسلامة الأرواح والممتلكات في محطات الوقود

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت اللجنة المشتركة للأمن والسلامة، حملتها الوطنية التوعوية تحت شعار «التزم... تسلم»، والتي تندرج ضمن مبادراتها النوعية لرفع مستوى وعي مستخدمي محطات الوقود في دولة الإمارات بمؤشرات الأمان والسلامة والأساليب والسلوكيات الصحيحة الواجب اتباعها في محطات الخدمة وتحديداً أثناء عملية تعبئة المركبة بالوقود حفاظاً على سلامتهم وسلامة مزودي الخدمة.

وقال المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول:«إن وزارة الطاقة والبنية التحتية تعمل بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين لترسيخ مكانة دولة الإمارات كواحدة من أفضل دول العالم أمناً وسلامة وبما يتوافق مع رؤية الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، التي تستهدف ضمان جودة وسلامة أفراد المجتمع، وتعزيز التنمية المستدامة التي يمثل العنصر البشري أحد مرتكزاتها.

من جانبه، أكد اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية، حرص القيادة العامة للدفاع المدني على تعزيز التعاون والتنسيق مع وزارة الطاقة والبنية التحتية للمساهمة في تطبيق الإجراءات الوقائية في محطات الوقود لحماية الأرواح والممتلكات، مؤكداً أن القيادة العامة للدفاع المدني تضع أولوية «السلامة في محطات البترول» ضمن حملاتها الرئيسة في الخطة التوعوية للدفاع المدني، بهدف تحقيق أعلى مستويات الأمان والسلامة في بيئة محطات البترول المنتشرة على امتداد الدولة.

من جانبه قال بدر اللمكي الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع:«يتصدر ضمان صحة وسلامة موظفينا وعملائنا ومرافقنا قائمة أولوياتنا، ولا حدود لطموحنا فيما يتعلق بالسلامة، حيث نعمل باستمرار على تحسين الإجراءات وأنظمة الأمن الحالية. وقد أولينا اهتماماً كبيراً لتطبيق أفضل المعايير الدولية في مجال الصحة والسلامة والبيئة في جميع عملياتنا، وذلك لحماية عملائنا ومجتمعنا وممتلكاتنا».

وأكد المهندس علي خليفة الشامسي مدير عام مؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات» أن السياسة التي تنتهجُها «إمارات» تولي أهميةً قصوى لسلامة كافة الأفراد والحفاظ على البيئة طبقاً لقواعد «إمارات» وأصول الممارسات المهنية والقوانين الاتحادية والدولية وأفضل الممارسات المعتمدة في الصناعة.

من جانبه، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك:«تمثّل السلامة أولويةً قصوى بالنسبة لعمليات المجموعة على كافة الصعد لما لها من أثر مباشر على أعمال المجموعة وموظفيها والمجتمعات التي تعمل فيها. فقد سجّلت المجموعة العام الماضي أداءً ملفتاً في مجال الصحة والسلامة لتصبح بذلك من بين أفضل الشركات في قطاع النفط والغاز».