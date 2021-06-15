النمسا: «إكسبو دبي» فرصة فريدة لتعزيز الابتكارات

فيينا (وام)

وصف هارالد ماهرر، رئيس غرفة التجارة الاتحادية النمساوية، مشاركة النمسا في معرض إكسبو 2020 دبي بأنها «فرصة فريدة»، وأكد أن المعرض يمثل أفضل فرصة لإبراز الابتكارات المصنوعة في النمسا.

وقال ماهرر: «الإمارات هي الشريك الاقتصادي الأكثر أهمية في الشرق الأوسط والأدنى، ودبي مكان مثالي لشركات النمسا التي تسعى لدخول أسواق جديدة في دول الخليج وأفريقيا.».

وفي حديث مطول عن أهمية مشاركة النمسا في معرض إكسبو 2020 دبي، سلط المسؤول الأول عن تعزيز حركة التجارة الخارجية، الضوء على تصدر دولة الإمارات لقائمة أهم الشركاء التجاريين في منطقة الشرق الأوسط، واستفادة الشركات النمساوية من البنية التحتية الآمنة في الإمارات والعلاقات الاقتصادية المتنامية، لافتا إلى أنشطة العديد من الشركات النمساوية العاملة في الإمارات.

وأعلن ماهرر أن جناح النمسا المشارك في معرض إکسبو، سيقوم بجهود لإعادة تنشيط حركة السياحة بين البلدين، ومخاطبة سائحي دولة الإمارات، في إطار الاستعداد للترحيب بهم مرة أخرى قريباً في النمسا، مضيفا أن عدد السائحين الوافدين من الدول العربية تضاعف إلى أكثر من ثلاثة أضعاف بين عامي 2010 - 2019، لاسيما خلال أشهر الصيف. وتوقع رئيس الغرفة التجارية الاتحادية، أن يشهد المعرض وصول وفود تجارية متنوعة من ولايات النمسا المختلفة إلى دبي.