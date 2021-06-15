«اينوك لينك» تزود أسطول إكسبو 2020 دبي بأكثر من مليون لتر وقود

دبي (الاتحاد)

أعلنت «اينوك لينك» المنصة الرقمية الشاملة لتوصيل وقود المركبات التابعة لمجموعة اينوك عن توقيع اتفاقية مع إكسبو 2020 دبي لتزويد أسطول الحدث الدولي بأكثر من مليون لتر من الوقود، مما سيسهم في تمكين الأسطول من الوصول إلى الوقود بأسلوب مريح وموثوق وآمن، وذلك في ضوء العمليات المكثّفة التي سيشهدها الحدث الضخم. وانطلاقاً من دور اينوك كشريك الطاقة المتكاملة لإكسبو 2020 دبي ستعمل المجموعة، من خلال منصة «اينوك لينك» الرقمية على دعم المتطلبات اللوجستية للأسطول قبيل انطلاق الحدث الدولي.

وكانت المجموعة قد أطلقت في مطلع هذا العام «محطة الخدمة المستقبلية»، التي تتميز بتصميمها المبتكر في موقع إكسبو 2020 دبي، وتهدف إلى تلبية احتياجات الجمهور في «دستركت 2020» منظومة الابتكار الحضرية المتمحورة حول الإنسان التي تتميز بموقع يسهل الوصول إليه، والتي ستمثل مستقبل موقع إكسبو 2020 بعد إسدال الستار على فعاليات الحدث الدولي في 31 مارس 2022.

وقال سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: «باعتبارنا شريك الطاقة المتكاملة لإكسبو 2020 دبي الحدث الدولي الرائد الذي تستضيفه دبي هذا العام، يسعدنا أن نسخّر كافة حلولنا الرقمية المبتكرة ضماناً لسير العمليات بسلاسة عبر توفير إمدادات الوقود المتواصلة للأسطول ومن دون أي انقطاعات. ونؤكد في هذا المقام على التزامنا بتطوير أحدث التقنيات والحلول المبتكرة للارتقاء بخدمة العملاء ودفع عجلة النمو الاقتصادي».

وقالت منال البيات الرئيس التنفيذي للمشاركة في إكسبو 2020 دبي: «إكسبو 2020 هو أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وأضخم حدث يشهده العالم العربي. في حدث بهذا الحجم من الضروري أن نحدد الطرق التي تتيح لنا تحقيق أقصى قدر من الكفاءة للأنشطة التي تجري خلف الكواليس. وبفضل منصة اينوك لينك وتقنيتها الرقمية المتطورة ستتمتع عمليات المكاتب الخلفية في إكسبو بالأمان والبساطة والسلاسة وهو ما يدعم هدف إكسبو 2020 المتمثل في عرض الأفكار والابتكارات التي تشكل المستقبل».

وأضافت أن هذه الشراكة تأتي لتتيح لأسطول إكسبو 2020 دبي الوصول بسهولة وأمان إلى منتجات «اينوك لينك»، بما فيها الديزل والديزل الحيوي «بي 5» و«بي 20» والبترول. وتعدّ «اينوك لينك» حالياً أحدث الحلول المتوفرة في السوق لتوصيل الوقود بأسلوب آمن بالكامل للشركات في المنطقة وتزاول عملها وفقاً لأعلى المعايير العالمية المتعلقة بالسلامة والعمليات التشغيلية إضافة إلى معايير السلامة المحلية.

وذكرت أن أسطول وقود «اينوك لينك» يلبي أعلى معايير السلامة الدولية الصادرة عن الجهات العالمية ومنها «الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق» ومعايير «اتفاقية نقل البضائع الخطرة على الطرقات» وإرشادات مختبرات أندررايترز/UL/ للسلامة. وضماناً للحد من المخاطر على الصحة والسلامة خلال عمليات تزويد الوقود في منشآت العملاء يقوم فريقنا المدرب بالكامل على تطبيق أعلى البروتوكولات العالمية في هذا المجال.

ويعدّ المشروع الرقمي «اينوك لينك» جزءاً من برنامج مسرع الأعمال «نكست» وهو شركة مملوكة بالكامل لمجموعة اينوك تقدّم خدمة رقمية مبتكرة لتوصيل الوقود بطريقة موثوقة وآمنة وقائمة على توفير البيانات التحليلية لتوصيل الوقود للشركات العاملة في مختلف القطاعات الصناعية.