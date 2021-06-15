«الشارقة الإسلامي» يفتتح فرعاً في أبوظبي مول

الشارقة (الاتحاد)

افتتح مصرف الشارقة الإسلامي أحدث فروعه في أبوظبي مول لتعزيز شبكة فروعه بالدولة والوصول لأكبر شريحة من عملائه في العاصمة أبوظبي.

وأكد نبيل أبو علوان، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف الشارقة الإسلامي أن مصرف الشارقة الإسلامي يحرص على تطوير أعماله وتعزيز شبكة فروعه في شتى أرجاء الدولة والعاصمة أبوظبي، من خلال إعادة النظر في مواقع بعض الفروع والانتقال إلى أماكن أخرى قد يكون الوصول إليها أسهل للعملاء، مضيفاً أن التواجد في أبوظبي مول بشكل خاص، والمراكز التجارية بشكل عام، يتيح للمصرف فتح أبوابه على مدار فترات عمل أطول تتناسب مع ظروف العملاء وتلبي احتياجاتهم.

وأشار رئيس الخدمات المصرفية للأفراد أن فرع المصرف الجديد في أبوظبي مول يعد ثالث فروع المصرف في العاصمة، والبديل للفرع السابق في شارع إلكترا، وأول فرع يفتح أبوابه على مدى فترتين صباحية ومسائية في مدينة أبوظبي، ليخدم جمهوراً أكبر من المتسوقين ومرتادي المول.