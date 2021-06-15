عروض صيفية استثنائية في متاجر «لولو»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت متاجر لولو عروض التوفير الشهيرة للمتسوقين، والتي تقدم صفقات واسعة على المنتجات ومنها السلع التموينية، المأكولات الطازجة، المستلزمات المنزلية، الألعاب، الإلكترونيات، الملابس، وغيرها الكثير بأسعار استثنائية تصل 10.15 و20 درهماً. ويسري العرض الترويجي حتى 21 يونيو في جميع متاجر لولو في الدولة، وتتوفر العروض عبر موقع لولو الإلكتروني.

وقال مجيب عبدالرحمن، مدير المشتريات في مجموعة لولو: «مع حلول فصل الصيف وانتهاء الفصول الدراسية، أصبحت العائلات أكثر أرتباطاً بالمنزل، ولذلك ستزيد الحاجة للمستلزمات المنزلية.