فلاي دبي تطلق رحلاتها إلى وارسو اعتباراً من 30 سبتمبر المقبل

أعلنت فلاي دبي بدء رحلاتها اليومية إلى وارسو ،اعتبارا من 30 سبتمبر المقبل وستصبح وارسو الوجهة الثانية لفلاي دبي في بولندا بعد كراكوف التي تخدمها حاليا برحلتين أسبوعيا.

وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي "أننا نخدم كراكوف كراكوف في بولندا منذ عام 2018 ومع إضافة وارسو إلى شبكتنا فإننا نوفر لمسافرينا المزيد من الخيارات للسفر من وإلى بولندا ونتطلع إلى مزيد من تدفقات السفر والتجارة من خلال خدمتنا اليومية ".

وأعرب جيهون أفندي نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي عن سعادته بنمو شبكتنا في أوروبا بشكل أكبر مع بدء خدماتنا الى وارسو.

ومع انطلاق رحلاتنا الى إلى وارسو وتوجه المزيد من الدول الى رفع القيود المفروضة على السفر الدولي ستتاح للركاب فرصة استكشاف المزيد من الوجهات على شبكة فلاي دبي.

ووسعت فلاي دبي مع تخفيف قيود السفر الدولية تدريجيا شبكتها إلى أكثر من 90 وجهة بما في ذلك العديد من الوجهات الصيفية الموسمية مثل باتومي في جورجيا وبودروم وطرابزون في تركيا وميكونوس وسانتوريني في اليونان ونابولي في إيطاليا وشرم الشيخ في مصر وتيفات في الجبل الأسود.

وتوفر شبكة فلاي دبي للمسافرين فرصة استكشاف مجموعة من المدن الغنية بالثقافة والتراث والأنشطة مثل باكو وبوخارست وبودابست واسطنبول وليوبليانا وتبليسي وتيرانا ويريفان بالإضافة إلى عطلات المدن كما توفر الناقلة أيضًا رحلات إلى بعض من أفضل الشواطئ والمناطق الاستوائية الدافئة في العالم بما في ذلك جزر المالديف وزنجبار.

وستكون الرحلات الى وارسو ضمن رحلات الرمز المشترك مع طيران الامارات مما يوفر للمسافرين رحلات ربط أكثر سلاسة من خلال مركز الطيران الدولي في دبي ومنها إلى 168 وجهة بين كل من طيران الإمارات وشبكة فلاي دبي بما في ذلك أستراليا والصين والمحيط الهندي واليابان وجنوب آسيا والولايات المتحدة.

تم إعادة تصميم تجربة المسافرين مع فلاي دبي لتمكين السفر في بيئة آمنة تقلل من اتصال الطاقم والركاب وتوفر للمسافرين الثقة للسفر في كل خطوة من رحلتهم.

سيحصل المسافرون الذين يحجزون رحلة عبر موقع flydubai.com على تغطية تأمينية عالمية مجانية للتكاليف المرتبطة بفيروس كوفيد -19 لتوفير قدر أكبر من راحة البال عند السفر.

يتعين على المسافرين التأكد من مواكبة اللوائح الصادرة عن مركز السفر التابع لـ اياتا " IATA Travel Centre " و " IATA destination tracker" طوال رحلتهم واتباع الإرشادات الصادرة عن السلطات وشركة الطيران. يمكن للمسافرين أيضًا زيارة مركز معلومات كوفيد-19 على flydubai.com لمزيد من المعلومات.









