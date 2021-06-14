«ديوا» تدشن 438 محطة توزيع خلال الربع الأول

دبي (الاتحاد)

دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» 438 محطة توزيع جديدة جهد 11 كيلوفولت في مختلف أنحاء إمارة دبي منذ بداية العام الجاري وحتى 30 أبريل 2021، وتركزت هذه المحطات في مناطق مرسى دبي وأم نهد 3 واليفرة 2 والقصيص الصناعية 5.

وتضمن العمل على هذه المحطات أكثر من 221 ألف ساعة عمل آمنة دون إصابات بفضل اتباع الهيئة لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي أوصت بها الجهات المعنية في الدولة وحكومة دبي للحد من جائحة فيروس كورونا المستجد، كما تعتمد الهيئة أعلى معايير الجودة والكفاءة والسلامة وأحدث أدوات استشراف المستقبل وأفضل التقنيات الرقمية والذكية في جميع عملياتها الخدماتية والتشغيلية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: قد أسهمت بنية الهيئة الرقمية المتطورة واعتمادها لأحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الإحلالية كالذكاء الاصطناعي والطائرات الروبوتية وتخزين الطاقة وتقنية البلوك تشين وإنترنت الأشياء والعديد غيرها في دعم جهودنا للمحافظة على إنجازاتنا.