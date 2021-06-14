الطبيعة والاستجمام.. قلب رحلات الصيف السياحية

رشا طبيلة (أبوظبي)

تتنافس الناقلات الوطنية للإعلان عن رحلات موسمية ومنتظمة لوجهات متميزة غير تقليدية وبعروض وحزم خاصة، فهي تتركز على وجهات تتمتع بطبيعة خلابة من جزر وبحار وطبيعة خضراء ومرتفعات جبلية وغابات وشلالات وأنهر، لتكون متنفساً طبيعياً للسياح، لا سيما في ظل جائحة كورونا.

فجميع هذه الوجهات لا تتطلب الحجر الصحي فيها عند الوصول إليها، ما يجعلها وجهات جاذبة للمسافرين من الإمارات.

وباتت الناقلات الوطنية تعلن بشكل مستمر مؤخراً عن إطلاق رحلات إلى وجهات مثل الجزر اليونانية، ومدن جورجية وأرمينية وتركية وإسبانية ذات طبيعة خلابة، وجزر بالمحيطات مثل سيشيل والمالديف.

فالاتحاد للطيران تعتزم تشغيل رحلات إضافة إلى شبكة وجهاتها خلال الأسابيع القادمة، حيث تستأنف تشغيل وجهة الرباط في 23 من يونيو الجاري، وبوكيت في الأول من يوليو المقبل، وتسيير 3 رحلات موسمية جديدة للصيف 2021 لأول مرة إلى كل من ميكونوس في 8 يوليو المقبل، وسانتوريني في 9 من يوليو المقبل، ومالقة في إسبانيا في 9 من يوليو المقبل، وبذلك يصل عدد الرحلات الموسمية في فترة الصيف إلى 12 رحلة في الأسبوع.

وبالنسبة للوجهات التي على شبكة الاتحاد للطيران والتي لا تلزم بالحجر الصحي على الوجهتين هي، روسيا، والولايات المتحدة الأميركية، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، واليونان، وجزر السيشل، وإسبانيا. تخضع بعض الوجهات لاشتراطات الحصول على لقاح كورونا والقائمة في تحديث مستمر.

أما «العربية للطيران أبوظبي»، فأعلنت مؤخراً عن إضافة وجهة جديدة إلى عملياتها التشغيلية، حيث ستسير رحلات مباشرة بين أبوظبي وطرابزون في تركيا التي تطل على البحر الأسود، بدءاً من 13 يوليو 2021، وإضافة وجهة جديدة إلى عملياتها التشغيلية بتسيير رحلات مباشرة بين أبوظبي والعاصمة الجورجية «تبليسي» بدءاً من 14 يوليو 2021، فضلاً عن إضافة وجهة جديدة إلى عملياتها التشغيلية بتسيير رحلات مباشرة بين أبوظبي والعاصمة الأرمينية «يريفان» بدءاً من 13 يوليو 2021، حيث تحظى أرمينيا بطبيعة متنوعة تضم الجبال والغابات والبحيرات وشلالات المياه. إضافة وجهة جديدة إلى عملياتها التشغيلية بتسيير رحلات مباشرة بين أبوظبي وسراييفو عاصمة البوسنة والهرسك بدءاً من 12 يوليو المقبل.

وأعلنت طيران العربية عن إطلاق رحلات مباشرة إلى بوكيت في تايلاند بدءاً من 2 يوليو، إضافة إلى استئناف رحلاتها الموسمية من مطار الشارقة الدولي إلى باتومي في جورجيا بدءاً من 29 يونيو الجاري.

أما ويز إير أبوظبي، فأعلنت مؤخراً عن إضافة مجموعة جديدة من الوجهات والمخصصة لموسم فصل الصيف، والتي تضم مجموعة من أجمل الجزر اليونانية وأكثرها استقطاباً للسياح، بما فيها جزر ميكونوس ورودس وكريت، وذلك بدءاً من يوليو المقبل، حيث تبدأ تسيير رحلاتها إلى ميكونوس في 7 يوليو وجزيرة رودس اعتباراً من 9 يوليو وجزيرة كريت اعتباراً من 12 يوليو، وكانت الناقلة أعلمت أيضاً مؤخراً عن تسيير رحلاتها إلى جزيرة سانتوريني بدءاً من 2 من يوليو المقبل.

وتوفر الوجهات اليونانية الجديدة مجموعة استثنائية من التجارب للمسافرين، بما في ذلك شواطئها الرملية البيضاء والمعزولة ومياهها الصافية النقية، إلى جانب المواقع التاريخية والكنوز القديمة لاكتشافها.

وكانت طيران الإمارات أعلنت، اعتباراً من يوليو المقبل، تسيير الناقلة أكثر من 280 رحلة أسبوعياً إلى مدن في أوروبا والولايات المتحدة الشرق الأوسط وأفريقيا والجزر للسياحية العالمية، حيث أصبح بإمكان المسافرين الإماراتيين والمقيمين الاختيار من بين أكثر من 30 مدينة في 19 دولة عبر شبكة خطوط طيران الإمارات للسفر إليها بالصيف من دون الحاجة للحجر الصحي، ويمكن لعملاء الشركة السفر إلى قبرص واليونان وإيطاليا وروسيا وتركيا وإسبانيا وفرنسا وجزر المالديف وسيشل، كما إنها ستستأنف رحلاتها إلى فوكيت اعتبارا من 2 من يوليو، وتسير رحلاتها إلى مدريد وبرشلونة ورحلات إلى 11 وجهة في الولايات المتحد الأميركية وغيرها من الوجهات على شبكتها العالمي.

أما فلاي دبي، فكانت قد أعلنت عن إطلاق وجهات صيفية جديدة ضمن جدولها الصيفي، وهي جزيرتا ميكونوس وسانتوريني باليونان في القترة بين 18 يونيو و29 من سبتمبر، ومع إطلاق الرحلات إلى الجزيرتين اليونانيتين، يرتفع عدد الوجهات الموسمية التي تخدمها فلاي دبي إلى ست وجهات، بما في ذلك بودروم وطرابزون في تركيا وباتومي في جورجيا وتيفات في الجبل الأسود، وتستأنف فلاي دبي عملياتها إلى نابولي اعتباراً من الأول من يوليو المقبل بواقع 3 رحلات أسبوعية، وتضيف فلاي دبي شرم الشيخ إلى شبكتها اعتباراً من 15 يونيو الجاري.