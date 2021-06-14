«العدل» و«الاتحادية للضرائب» تبحثان تعزيز التعاون

أبوظبي (وام)

بحثت وزارة العدل والهيئة الاتحادية للضرائب سبل تطوير نظام الربط الإلكتروني بينهما الخاص بإدارة الاعتراضات الضريبية، وتوقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة وإدارة قضايا الدولة في الوزارة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين.

وبحث الجانبان، سبل زيادة البرامج التدريبية لأعضاء لجان فض المنازعات الضريبية، بالتنسيق بين معهد التدريب القضائي والهيئة الاتحادية للضرائب ومدير إدارة فض المنازعات الضريبية. كما جرى خلال الاجتماع - الذي ترأسه المستشار الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، وخالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، تبادل وجهات النظر، وبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، والأمور المتعلقة بعمل لجان فض المنازعات الضريبية. وتم بحث إنشاء سجل للخبراء الضريبيين وقيدهم بالسجل بعد اجتيازهم الاختبارات المطلوبة.