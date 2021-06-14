5.6 مليار درهم سوق الأجهزة الطبية في الإمارات بحلول 2025

دبي (وام)

قدر متخصصون في شركة أبحاث دولية أن سوق الأجهزة الطبية في دولة الإمارات سيصل إلى 5.6 مليار درهم بحلول عام 2025، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.4 بالمائة بين عامي 2020 و2025.

ووفقاً لتقرير أجرته شركة «فيتش سوليوشنز» الدولية للأجهزة الطبية - شريك المحتوى في معرض «الصحة العربي 2021»، الذي سينطلق خلال الفترة من 21 إلى 24 يونيو الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، فإن السوق الأجهزة الطبية في الإمارات سيستفيد من الأداء الاقتصادي القوي العام على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ونوه التقرير، الصادر عن الربع الثاني من العالم الجاري 2021، بأن أبرز العوامل الرئيسة في دعم السوق تتمثل في النمو السكاني وعلم الأوبئة المتغير وصناعة السياحة الطبية المتنامية، وتطوير البنية التحتية للرعاية الصحية وتوسيع التأمين الصحي والتحول الرقمي والتقنيات الجديدة.

وقال روس ويليامز، مدير معرض ومؤتمر الصحة العربي «الصحة العربي»:«لعب معرض الصحة العربي على مدى الـ 45 عاماً الماضية دوراً أساسياً في نمو قطاع الأجهزة الطبية، من خلال توفير منصة مثالية للتواصل وتعزيز صناعة الرعاية الصحية العالمية».

وتوقع ويليامز أن يلعب دوراً محورياً في النمو المستمر هذا العام أيضاً، وذلك تماشياً مع مخصصات الميزانية المتزايدة بدولة الإمارات لقطاع الرعاية الصحية وتطوير المشاريع الصحية المستمرة، فضلاً عن الانتعاش الاقتصادي القوي بعد عام 2021، واستضافة معرض إكسبو دبي 2020 العالمي، والذي سيكون له تأثير إيجابي كبير على قطاع الرعاية الصحية، بالإضافة إلى التوسع العمراني وإطلاق تأشيرة الإقامة الطويلة الأمد للمتقاعدين الوافدين في الإمارات.

وأضاف أن قائمة من الشركات الطبية الكبيرة التي أثبتت جدارتها بإدخال الإبتكار والتكنولوجيا في قطاع الرعاية الصحية ستشارك في الحدث، مؤكداً أن التطورات في الأجهزة الطبية تلعب الآن أكثر من أي وقت مضى دوراً مهماً في التعافي العالمي في مرحلة ما بعد «كوفيد-19».

وسيقام معرض ومؤتمر «الصحة العربي 2021» تحت شعار «بالأعمال نتحد»، حيث يتوقع أن يستقبل 2000 شركة عارضة وأكثر من 24500 مشارك من 170 دولة حول العالم.

فيما يشهد المؤتمر مشاركة 300 متحدث من مختلف دول العالم سيسلطون الضوء على أبرز التطورات المتعلقة بقطاع الرعاية الصحية والأدوية وتحسين الممارسات الطبية ونتائج المرضى.

وتتضمن فعاليات الحدث تنظيم 12 مؤتمراً في الفترة الممتدة ما بين 21 إلى 24 يونيو الجاري، تسعة منها ستكون متمحورة على التعليم الطبي المستمر، إذ يسمح كل مؤتمر منها للمشاركين بالتواصل وتطوير أفضل الممارسات الدولية. وتأكيداً على التزام معرض «الصحة العربي»بدعم المبتكرين في قطاع الرعاية الصحية تم إطلاق مسابقة الشركات الناشئة للرعاية الصحية، والتي ستضم مجموعة من الشركات الإقليمية والدولية التي تعرض أحدث ابتكاراتها.

وتعود مسابقة «حوارات إنوفيت» للرعاية الصحية كجزء من فعاليات الحدث الحي لمعرض «الصحة العربي»، حيث سيتم تخصيص جناح لـ 32 شركة ناشئة لعرض كيفية تطويرها حلول فريدة ومبتكرة في مجالات الوقاية والإدارة والعمليات والتشخيص والمزيد من الأفكار الجديدة.