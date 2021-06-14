«الأوراق المالية» تحصل على «آيزو استمرارية الأعمال»

أبوظبي (الاتحاد)

حصلت هيئة الأوراق المالية والسلع على شهادة «آيزو استمرارية الأعمال 22301:2019»، من هيئة لويدز ريجيستر كواليتي أشورانس، وذلك تحقيقاً لتطلعات الحكومة الرشيدة في تبني أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وتعزيز جودة العمل المؤسسي.

وتسلمت الشهادة الدكتورة مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة، بحضور محمد خليفة الحضري نائب الرئيس التنفيذي، وسعيد السبوسي مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية.

ومثل شركة «لويدز» في تسليم الشهادة أيمن كتيلي مدير تطوير الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند في لويدز.

وعقب تسلمها الشهادة أعربت الدكتورة مريم السويدي عن سعادتها بهذا الإنجاز، الذي يعبر عن جهود الهيئة ونجاحها في ضمان استمرارية الأعمال رغم ظروف جائحة كوفيد- 19 التي كانت لها تداعيات على كافة الأنشطة، حيث تمكنت الهيئة من احتوائها والتعامل معها من خلال مبادرات عدة، وباستخدام تقنيات متطورة الأمر الذي مكنها من تحقيق استراتيجيتها في استمرار العمل بنفس المعدلات السابقة على ظهور الجائحة.

ونوهت بأن «الأوراق المالية» أصبحت بذلك أول جهة اتحادية تحصل على شهادة استمرارية الأعمال إصدار 2019 ضمن مجال عمل «تشريع الأنظمة المتعلقة بتنظيم التعاملات في الأسواق المالية في الدولة، وجميع عمليات الترخيص، والتفتيش والرقابة على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والسلع».

من جانبه اعتبر محمد الحضري أن الفوز بالشهادة يعد إضافة مهمة لرصيد إنجازات الهيئة، ويعكس حرصها على اتباع خطوات المنهج العلمي الصحيح، وفعالية العمليات التي يتم تنفيذها، وفق أعلى معايير إدارة الجودة، بما مكن من استمرار ضمان الأعمال خلال فترة الجائحة دون توقف وبنفس مستوى المعدلات المرتفعة.

وأوضح أن هذا الإنجاز مر بعدة مراحل تمت خلالها مراجعة كافة الإجراءات والتطبيقات في منهجية العمل، وقال: «آيزو استمرارية الأعمال 22301:2019 تعد شهادة مطابقة عالمية، وبناء على ما تضمنته متطلبات الشهادة ومعاييرها فإن التقييم الذي تعبر عنه ينطبق على المقر الرئيس للهيئة في أبوظبي، وكذلك فرعها بدبي».

وأثنى نائب الرئيس التنفيذي على احترافية فريق العمل الذي شارك معه في تحقيق المهمة، وما اتسم به من كفاءة ودقة وسرعة عالية مكنته من تحقيق الإنجاز.

وبدوره شكر أيمن كتيلي الجهود التي بذلتها هيئة الأوراق المالية والسلع ومساعيها المتواصلة لتحقيق الأفضل في إطار الشراكة الممتدة مع شركة لويدز منذ سنوات، وبارك للهيئة حصولها على شهادة استمرارية الأعمال ISO 22301:2019.

وأوضح أن «الأوراق المالية» نالت هذه الشهادة من هيئة لويدز ريجيستر كواليتي أشورانس ضمن مجال العمل تشريع الأنظمة المتعلقة بتنظيم التعاملات في الأسواق المالية في الدولة، وجميع عمليات الترخيص، والتفتيش والرقابة على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والسلع.

معايير الجودة

بلغ عدد شهادات الآيزو التي حصلت عليها هيئة الأوراق المالية والسلع إحدى عشرة شهادة، كما يشار كذلك إلى أن قيمة شهادة الآيزو تتمثل في أن الجهة تلزم نفسها بمعايير الجودة، وأن الجهة لديها نظام منهجي واضح للأداء في المجال الذي تم فيه إحراز الشهادة، وهي دليل على وجود نظام لإدارة الجودة فعال يعمل على تحقيق هدف واحد، وهو تحقيق أعلى درجات رضا المتعاملين والاستجابة السريعة لأي ملاحظات قد تطرأ من وجهة نظرهم، الأمر الذي من شأنه الارتقاء بسمعة الجهة في سوق الأعمال.