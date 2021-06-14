اتفاقية استراتيجيـة بين «آيرينا» و«الطاقة والمعادن والبيئة» المغربية

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» أمس اتفاقية استراتيجية مع وزارة الطاقة والمعادن والبيئة في المملكة المغربية، بهدف تعزيز علاقات التعاون المشترك بين الطرفين للارتقاء بخبرات الطاقة المتجددة، وتسريع وتيرة تحول قطاع الطاقة.

وبموجب الاتفاقية الاستراتيجية التي وقعها معالي عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة المغربي وفرانشيسكو لاكاميرا مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة يتعاون الطرفان لمتابعة دراسات الهيدروجين الأخضر بشكل حثيث، واستكشاف أدوات السياسة المطلوبة لتفعيل دور القطاع الخاص في دعم اقتصاد الهيدروجين الأخضر على المستوى المحلي.

وقال فرانشيسكو لا كاميرا: «أظهرت المملكة المغربية ريادة واضحة في تعزيز نشر الطاقة المتجددة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة إلى جانب خلق فرص صناعية جديدة في مختلف أرجاء البلاد، ولا عجب أن تمتد هذه الريادة لتشمل السعي وراء الهيدروجين الأخضر، والذي قد يلعب دوراً حاسماً في تحقيق الطموحات العالمية لإزالة الكربون، وبموجب هذه الاتفاقية ستتعاون الوكالة مع المغرب لدعم الطموحات المحلية، وإتاحة المجال لتبادل المعارف عالمياً».

من جانبه، قال معالي عزيز رباح: «لعب المغرب دوراً مهماً في دبلوماسية الطاقة المتجددة عالميا من خلال الوكالة منذ تأسيس الأخيرة، وسنواصل تشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة دعماً لقضايا الاستدامة ومكافحة تغير المناخ على المستويين الإقليمي والعالمي».