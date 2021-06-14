936 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

دبي (الاتحاد)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 936 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة أمس، تسجيل 326 مبايعة بقيمة 676.39 مليون درهم، منها 22 مبايعة للأراضي بقيمة 200.93 مليون درهم و304 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 475.46 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 88 مليون درهم في منطقة جزيرة 2، تليها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة جزيرة 2، تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وقد تصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 30 مليون درهم، وتلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم، وثالثة في ند الشبا الأولى بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 21 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة برج خليفة. وقد تصدرت منطقة ورسان الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 71 مبايعة بقيمة 68 مليون درهم، وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 47 مبايعة بقيمة 36 مليون درهم، وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 38 مليون درهم.وسجلت الرهونات قيمة قدرها 217.42 مليون درهم منها 11 رهونات أراض.