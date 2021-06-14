«ياس» تطلق برنامجها الصيفي للأنشطة الرياضية

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، عن برنامجها الصيفي الحافل بالأنشطة الرياضية والتفاعلية التي تناسب العائلات والأطفال على اختلاف أعمارهم ومهاراتهم.

وتستضيف جزيرة ياس خلال فصل الصيف مجموعة من البرامج الرياضية الصيفية والعروض المتنوعة، لتكون الوجهة الأمثل للأنشطة الترفيهية المفعمة بالأدرينالين للعائلات والأطفال لتتيح لهم الفرصة لتعزيز مهاراتهم الرياضية. وتقدّم الوجهة برنامجاً مميزاً للأطفال يشجعهم على تجربة أنشطة رياضية جديدة، وتعزيز قدراتهم البدنية، وذلك بمساعدة مدربين ذوي خبرة أو عبر جلسات مخصصة حسب الطلب يقدّمها فريقٌ من خبراء الوجهة في مرافقها الحائزة على جوائز.

وتعد جزيرة ياس الوجهة الأمثل لإتاحة الفرصة للأطفال لقضاء صيف مفعم بالنشاط والمرح، ابتداءً من الجلسات المميزة والنصائح الخاصة التي يقّدّمها مدربو الجولف في ياس لينكس أبوظبي، والتدريب على القفز الحر والتسلق الداخلي في كلايم أبوظبي، وصولاً إلى أفضل النصائح من مدرّبي أكاديمية الكارتينج في عالم فيراري أبوظبي.

وتمنح جزيرة ياس زوارها فرصة قضاء أوقات لا مثيل لها هذا الصيف، مع إمكانية زيارة أفضل المدن الترفيهية في الدولة مجاناً عند حجز باقات المدن الترفيهية «هوبر»، وباقة الدخول المجاني للأطفال، فضلاً عن برنامج مفعم بالأنشطة والمغامرات الاستثنائية.