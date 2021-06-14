«لايف فارما» للدواء تستعد لدخول 6 دول العام المقبل

دبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة «في بي إس» للرعاية الصحية، المالكة لشركة «لايف فارما» للأدوية لصناعة الدواء، التي تتخذ من دبي مقراً لها، عزمها الدخول إلى 6 دول جديدة العام المقبل، ليرتفع عدد الدول إلى 18 دولة بدلاً من 12 دولة حالياً.

وقال الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب: إن شركة «لايف فارما» هي الوحيدة المعتمدة من قبل إدارة الغذاء والدواء بالولايات المتحدة الأميركية، وأول شركة لإنتاج الأدوية في الإمارات معتمدة لتصدير الأدوية للولايات المتحدة الأميركية وكندا والمملكة المتحدة وأستراليا والبرتغال وتايوان بالأدوية، وهي ست دول تتمتع ببعض من أصعب المتطلبات الجودة في هذا القطاع. وأضاف:«تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 2.2 مليار قرص و600 مليون كبسولة و30 مليون زجاجة دواء سائل (شراب) سنويا».

شمشير فاياليل

وأشار الدكتور شمشير، إلى أن «لايف فارما» تصدر 120 مليون قرص دواء من إنتاجها إلى أميركا الشمالية (أميركا وكندا) سنوياً، فيما تصدر لأستراليا 250 ألف عبوة من محلول الطاقة، و250 ألف عبوة «أقراص» مسكن للآلام وخافض للحرارة.

وتابع: «تبلغ قيمة التصنيع المتوقع لـ «لايف فارما» العام الجاري، نحو 200 مليون درهم (الدولار يعادل 3.67 درهم) سواء للسوق المحلي أو التصدير، ويستحوذ السوق المحلي على 75% من الإنتاج، بينما يتم تصدير 25% من الإنتاج».