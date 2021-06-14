«غرفة التجارة الدولية - الإمارات» تطلق تقريرها السنوي 2020

دبي (الاتحاد)

أطلقت غرفة التجارة الدولية - الإمارات تقريرها السنوي 2020 للاستجابة لجائحة كوفيد-19 خلال الاجتماع السابع لمجلس إدارة غرفة التجارة الدولية الذي انعقد مؤخراً.

ويلخص التقرير الشامل كافة الأنشطة والفعاليات التي نظمتها غرفة التجارة الدولية - الإمارات خلال عام 2020، التي ارتفع عددها إلى أكثر من الضعف مقارنة بالعام 2019، رغم تأثير جائحة كوفيد-19 على مجتمع الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة وبقية دول العالم.

وهنأ حميد محمد ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ، رئيس غرفة التجارة الدولية – الإمارات، مجلس الإدارة والفريق العامل على عملهم الدؤوب للتخفيف من تأثيرات الجائحة على مجتمع الأعمال في دولة الإمارات.

وقال ابن سالم خلال اجتماع مجلس الإدارة إنه: «رغم التحديات الكبيرة التي طرأت بسبب جائحة كورونا في عام 2020، إلا أن غرفة التجارة الدولية - الإمارات قدمت دعماً ثابتاً لأعضائها في دولة الإمارات وللشبكة العالمية لغرفة التجارة الدولية، المنظمة العالمية للأعمال».

وأضاف ابن سالم قائلاً: «تواصلت الجهود بروح عالية من التعاون وتطوير العمليات، مما أسفر عن نتائج ملموسة طوال عام 2020».

وفي خطابه الافتراضي أمام أعضاء مجلس الإدارة، قال حسن الهاشمي، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية – الإمارات: «على الرغم من خروج الأنشطة الفعلية لغرفة التجارة الدولية في الإمارات عن مسارها المألوف خلال عام 2020، إلا أن الفريق تمكن من التَكيُف بسرعة مع الواقع الجديد من خلال استضافة أنشطته وفعالياته العادية افتراضياً - وبالتالي نجح في إنجاز مهامه المتمثلة في التواصل المنتظم مع الأعضاء». وأضاف الهاشمي قائلاً: «أثبتت غرفة التجارة الدولية – الإمارات، من خلال الفعاليات الافتراضية التي أطلقتها لتيسير ودعم عمليات التجارة في عام 2020، بأنها واحدة من أكثر اللجان نشاطًا عبر الشبكة العالمية لغرفة التجارة الدولية».

وأوضح أن: «غرفة التجارة الدولية - الإمارات تلعب دوراً هاماً في الحفاظ على دفع عجلة الاقتصاد والتجارة والاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2021».