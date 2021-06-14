«بنك المارية المحلي» يعين مجلس إدارته الأول

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن بنك المارية المحلي، أول بنك رقمي متكامل في الإمارات العربية المتحدة عن تعيين مجلس إدارته برئاسة طارق أحمد المسعود.

كما تم تعيين عمر عبد الله الزعابي نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وعضوية كل من، أحمد جبر السويدي، وأحمد شيبه العميمي، وميرة سلطان السويدي، وخالد ثاني الرميثي، وعمران محمد الخوري، ويونس فتح علي الخاجة، وسعيد عبد الله الظاهري، وعبد الله محمد بن دسمال السويدي، وعبيد هلال الكعبي.

ويتمتع مجلس الإدارة المعين بخبرات متنوعة في عدة مجالات تسهم في كفاءة آلية أخذ القرار لدفع البنك لتحقيق أهدافه الرامية ليكون بنكاً محلياً رائداً يقدم خدمات ومنتجات مصرفية تدعم المجتمع الإماراتي وتسهم بمساندة القطاع الخاص من خلال تمكين الموظفين وتأهليهم وتحقيق عائد تنافسي للمساهمين.

وقال طارق أحمد المسعود: «إن المهام الموكلة لمجلس إدارة البنك تهدف إلى العمل الدؤوب لتوجيه دفة البنك نحو تحقيق رؤية بنك المارية المحلي في تحسين مستوى معيشة الفرد ورفع كفاءة الخدمات المصرفية للشركات المتوسطة والصغيرة. كما يشرفني بأن أذكر خبرة أعضاء مجلس الإدارة الاستثنائية والمتنوعة في شتى قطاعات الاقتصاد المحلي وصلتهم الوثيقة بكافة فئات المجتمع».

ونوه طارق المسعود إلى أن الهدف الأساسي من تأسيس أول بنك يخدم فئات المجتمع الإماراتي على منصة رقمية استثنائية يصب في تلبية الاحتياجات المالية والمصرفية بشكل يرفع من كفاءة معيشة الأفراد وإنتاجية الشركات المتوسطة والصغيرة.