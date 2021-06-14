جزيرة الماريه تطلق عروض الإقامة الصيفية المثالية للعطلات

أبوظبي (الاتحاد)

تقدم جزيرة الماريه؛ وجهة الأعمال والترفيه والحياة العصرية في أبوظبي، عروضاً جذابة للعائلات لقضاء أجمل الأوقات في موسم الصيف.

وابتداءً من شهر مايو 2021، يقدم كل من فندق «فورسيزونز أبوظبي» وفندق «روزوود أبوظبي» والغاليريا في جزيرة الماريه برنامجاً صيفياً خاصاً يتيح للزائرين فرصة الاستمتاع بكل ما توفره الجزيرة من عروض التسوق الحصرية، وباقات الإقامة الصيفية المدهشة في العطلات، وعروض المطاعم والمقاهي العالمية.

وبهذه المناسبة، قال خليفة الرميثي، المدير التنفيذي لوحدة الاستثمارات المتنوعة بقطاع الاستثمار في الإمارات بشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»: «مع حلول فصل الصيف، يبحث المقيمون والزوار عن أفضل الأماكن لقضاء أوقات ممتعة في أبوظبي، ونظراً لما تتمتع به جزيرة الماريه من مزيج متكامل من المرافق والخدمات ذات المستوى العالمي، فإنها تضمن لزائريها قضاء أوقات عطلات لا تُنسى، فهي الوجهة المثالية للتسوق والطعام والترفيه في أبوظبي، بفضل ما تقدمه من خيارات متنوعة لضيوفها الباحثين عن أفضل عروض الإقامة والترفيه في موسم العطلات».