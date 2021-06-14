"أبوظبي للأوراق المالية" يدرج سندات بقيمة مليار يورو لـ "مجموعة اتصالات"

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم عن إدراج سندات بقيمة مليار يورو أصدرتها شركة مجموعة الإمارات للاتصالات "اتصالات" ضمن شريحتين متساويتين الأولى مستحقة في عام 2028 والثانية في عام 2033.

ولفت السوق في بيان له أن إلى مستويات الاكتتاب على هذه السندات تجاوزت 6 أضعاف الطرح، مشيرا إلى أن الشريحة الأولى تأتي لأجل 7 سنوات بقيمة 500 مليون يورو وعائد سنوي قدره 0,375% وتاريخ استحقاقها في 17 مايو 2028، في حين جاءت الثانية لأجل 12 عاما وبقيمة 500 مليون يورو وعائد سنوي نسبته 0,875% ومستحقة في 17 مايو 2033.

وأوضح أنه تم إصدار هذه السندات غير المضمونة في إطار برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل، وهي حائزة على تصنيف AA- من وكالة "ستاندر آند بورز" وتصنيف Aa3 من وكالة "موديز"، منوها إلى أنه سيتم دفع أسعار الفائدة لحملة السندات في 17 من مايو سنويا.

ويأتي إدراج سندات اتصالات في سوق أبوظبي للأوراق المالية عقب إدراج سندات بقيمة مليار يورو أصدرتها شركة موانئ أبوظبي مطلع الشهر الجاري، وسندات أخرى بقيمة 1,1 مليار يورو أصدرتها شركة "المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنغ"، وهي جهة إصدار أدوات الدين لشركة "مبادلة للاستثمار".

وتندرج زيادة عدد عمليات الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية في إطار أهداف استراتيجية ADX One التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من العام الحالي، والتي تهدف إلى مضاعفة القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق أبوظبي للأوراق المالية خلال السنوات الثلاثة المقبلة.

ويضطلع بنك أبوظبي الأول بدور وكيل إدراج سندات مجموعة اتصالات المقومة باليورو، ويتوقع السوق إجراء أكثر من 10 عمليات إدراج خلال عام 2021، بالإضافة إلى إطلاق سوق المشتقات المالية المقرر في الربع الأخير من العام الحالي.

وقال سعيد حمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: "يسرنا إدراج سندات مجموعة اتصالات بقيمة 1 مليار يورو في سوق أبوظبي للأوراق المالية في وقت يسعى فيه السوق لإرساء منظومة ديناميكية لأسواق الدين وتعزيز فرص التمويل للشركات في أبوظبي وعموم المنطقة.

وتجاوزت مستويات الاكتتاب على هذه السندات 6 أضعاف الطرح نتيجة ارتفاع الطلب من المستثمرين المحليين والدوليين، والذي يعزى إلى اهتمامهم المتزايد بقطاع الاتصالات في دولة الإمارات. ويشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية إقبالا متزايدا من جهات الإصدار بعد طرح سلسلة من المنتجات والخدمات الجديدة خلال العام الماضي لتلبية متطلباتهم، وأسفر ذلك عن ارتفاع قيمته السوقية بدرجة قياسية خلال الربع الأول من العام الحالي".

من جانبه قال المهندس حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات: " إن إصدار السندات الأخيرة البالغة قيمتها مليار يورو أتاح لمجموعة اتصالات الفرصة لتنويع مصادر رأس المال والاستفادة من تحسن تكلفة التمويل، كما أن إدراج هذه السندات في سوق أبوظبي للأوراق المالية يساهم في تعزيز مستويات المرونة والشفافية لدى المجموعة والمستثمرين في أسواق رأس مال الدين".

وأضاف " نحن سعداء بمستويات التسعير التي سجلتها سنداتنا والاهتمام الكبير الذي حازته من مستثمرين محليين وعالميين، ويعكس هذا الطلب القوي الأسس المالية المتينة التي تقوم عليها أعمالنا وثقة حاملي السندات بمستقبل قطاع الاتصالات في الإمارات".

وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعا ملحوظا في حجم تداول الأسهم خلال العام الحالي، حيث ارتفعت قيمته السوقية في الربع الأول بواقع 25% لتسجل رقما قياسيا وهو 936 مليار درهم. كما شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021 زيادة إجمالي القيمة المتداولة للأسهم المشتراة والمباعة خمسة أضعاف على أساس سنوي ليبلغ 107,8 مليار درهم، فيما ارتفع المؤشر القياسي للسوق بنسبة 17.2٪. وفي غضون ذلك، ارتفع حجم الشراء والبيع لصالح المستثمرين المؤسسيين بشكل ملحوظ من 14,6 مليار درهم إلى 92,6 مليار درهم، بينما ارتفع حجم تداول المستثمرين الأفراد أكثر من الضعف ليبلغ 15,1 مليار درهم.









