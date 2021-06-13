3.75 مليار درهم صافي استثمار غير العرب في أسواق الأسهم

أبوظبي (وام)

قفز صافي الاستثمار الأجنبي لغير العرب في أسواق الأسهم الإماراتية الى 3.75 مليار درهم منذ بداية العام 2021 وحتى تاريخ 10 يونيو الجاري وذلك بحسب الأرقام الصادرة عن الأسواق المالية في كل من أبوظبي ودبي . ويعكس التدفق الكبير للسيولة الأجنبية غير العربية الى أسواق الأسهم ارتفاع وتيرة الثقة في تعاملاتها وبنسب تعد الأعلى منذ أكثر عدة شهور ،وذلك بدعم من الفرص الاستثمارية الجاذبة التي توفرها ونسب العوائد الكبيرة التي يمكن أن يحققها المستثمرون فيها ، سواء على المديين المتوسط والطويل. وجاء ارتفاع صافي استثمارات الأجانب غير العرب في سوق العاصمة نتيجة عمليات شراء بقيمة 46.851 مليار درهم منذ بداية العام وحتى تاريخ 10 يونيو الجاري في حين بلغت قيمة مبيعاتهم 43.481 مليار درهم خلال فترة الرصد ذاتها. وبلغ إجمالي قيمة تداولات هذه الشريحة من المستثمرين 90.33 مليار درهم بيعا وشراء، تشكل ما نسبته 36% من إجمالي قيمة الصفقات المبرمة في السوق والبالغة 250.386 مليار درهم بيعا وشراء. وفي سوق دبي المالي فقد بلغ صافي استثمارات الأجانب من غير العرب خلال فترة الرصد 382 مليار درهم وذلك نتيجة عمليات بشراء بقيمة 7.84 مليار درهم تقريبا.