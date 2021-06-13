«إياتا»: ارتفاع الطلب على السفر

جنيف (الاتحاد)

أشار الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) إلى تحسن معدلات الطلب المحلي على السفر خلال شهر أبريل لعام 2021 بالمقارنة مع الشهر السابق، بالرغم من أنها أدنى من مستوياتها المسجلة قبل بدء الأزمة الصحية العالمية. ومن جانب آخر، ما يزال تعافي الطلب العالمي على السفر بطيئاً جراء القيود الحكومية المفروضة على أنشطة السفر.

وقال ويلي والش، مدير عام الاتحاد الدولي للنقل الجوي: «يُمثل التعافي القوي والمتواصل في الأسواق المحلية مؤشراً على رغبة الناس بالاستفادة من الفرص المتاحة للطيران عندما يُمنحون الحرية للقيام بذلك. ولسوء الحظ، ما تزال معظم الأسواق الدولية تفتقد لهذا النوع من الحرية في الوقت الراهن. إلا أننا نتوقع أن الأسواق ستشهد تعافياً مماثلاً في الطلب بمجرد تحررها من القيود المفروضة».