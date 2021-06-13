«أدنيك» تحصد جائزة أفضل فريق للموارد البشرية

أبوظبي (الاتحاد)

حصدت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» جائزة أفضل فريق للموارد البشرية من الرابطة العالمية لصناعة المعارض «يو إف آي»، والتي تؤكد على تميز الشركة وريادتها في تطبيق نظام العمل عن بُعد خلال فترة انتشار جائحة كوفيد – 19.

وتميزت عمليات «أدنيك» خلال عام 2020 بالسلاسة نظرًا لتطبيقها خطط استمرارية الأعمال، حيث بادرت الشركة بتنفيذ وتصميم استراتيجيات تضمن من خلالها قيام جميع مرافق المجموعة بتحديث الأنظمة والعمليات، والتأكد من استعدادها لمرحلة عودة الأعمال بثقة وأمان. كما عملت «أدنيك» طوال العام الماضي على التواصل مع العملاء لإعادة جدولة فعالياتها، ودعمهم في تحقيق أهدافهم التجارية والاستراتيجية، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والحفاظ عليها والتخطيط للمستقبل بشكل فاعل.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) ومجموعة الشركات التابعة لها: «نفخر بفوزنا بجائزة أفضل فريق للموارد البشرية من الرابطة العالمية لصناعة المعارض «يو إف آي»، والتي تؤكد مستويات التميز والريادة التي تتمتع بها فرق العمل في شركة أبوظبي الوطنية للمعارض، وفاعلية نظام العمل عن بُعد الذي جرى تطبيقه خلال الجائحة، ما أسهم في تعزيز جهودنا نحو استمرارية عمليات الشركة، وفق أعلى مستويات الكفاءة والمرونة».

وأضاف الظاهري: «إن هذه الجائزة، ترسخ حرص «أدنيك» على توفير البرامج والمبادرات الاستراتيجية التي وضعت كوادرها على رأس أولوياتها، وهو ما ترجمته النتائج والإنجازات على الصعيد المؤسسي من خلال التزام موظفينا بمواصلة العمل على تحقيق الخطط والمشاريع، لنتمكن من الاستمرار في مسيرتنا نحو ريادة قطاع سياحة الأعمال على مستوى المنطقة رغم التحديات التي شهدها العالم خلال المرحلة الماضية».