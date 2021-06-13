غرفة دبي تحصد جائزة الريادة أوسطياً

دبي (وام)

فازت غرفة تجارة وصناعة دبي بجائزة «الريادة في منطقة الشرق الأوسط» المقدمة من المجلس الأميركي للمباني الخضراء/USGBC/ لعام 2021 خلال حفلٍ افتراضي وذلك تقديراً لجهودها المتميزة في إنشاء وإدارة مبانٍ مستدامة وصحية وصديقة للبيئة.

وجاء فوز غرفة دبي بالجائزة عن مقرها الرئيسي حيث يعتبر أحد أكثر المباني الخضراء كفاءة في منطقة الشرق الأوسط وحصلت الغرفة على الفئة البلاتينية في اعتماد الريادة في تطبيق أنظمة الطاقة وحماية البيئة/LEED Platinum/ ثلاث مرات على مدى السنوات الـ 15 الماضية مما يعكس التزام الغرفة بالبيئة والاستدامة والممارسات المسؤولة. وقال حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي: «نفتخر في غرفة دبي بحصولنا على جائزة»الريادة في منطقة الشرق الأوسط«المقدمة من المجلس الأميركي للمباني الخضراء/USGBC/ لعام 2021 وهذا الإنجاز يعكس جهودنا والتزامنا الكامل تجاه الاستدامة والتحول إلى نموذجٍ يحتذى لمجتمع الأعمال».