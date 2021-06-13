«انطلاق» يعلن برامجه لدعم الشركات الناشئة خلال 2021

دبي (وام)

أعلن مركز «انطلاق» - المنصة الداعمة للشركات الناشئة المتخصصة بقطاعات السياحة والسفر والطيران - عن البدء في استقبال طلبات برامج المجموعات الجديدة اعتبارا من أمس، داعيا الشركات الناشئة المحلية والإقليمية والدولية للمشاركة في برنامج العام الجاري والحصول على الدعم الذي سيساعدها على النمو والتطور. ويجمع مركز «انطلاق» - أحد مبادرات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي «دبي للسياحة» - بين ثلاث منصات متميزة هي«حاضنة انطلاق» و«مسرعات انطلاق» و«مختبر أفكار انطلاق» حيث يعتبر منصة مهمة تضمن نمو أعمال الشركات الناشئة ودعم رواد الأعمال. ويقود برنامج مركز انطلاق «Intelak hub» في عامه الثاني قادة في قطاعات السياحة والسفر والخدمات الاستشارية وأنظمة المعلومات والذين يعملون كشركاء رئيسيين له ويشرفون على المركز ويوفرون الإرشادات المناسبة للمشاركين في البرنامج في كافة المراحل وهم «دبي للسياحة» و«مجموعة الإمارات» وخدمات السفر عبر «دناتا» و«أكسنتشر» و«مايكروسوفت». ويتمتع الشركاء بخبرة واسعة في قطاعات الطيران والسياحة والتكنولوجيا والابتكار وهو ما مكنهم من تطوير منظومة قوية مخصصة لتوجيه الشركات الناشئة نحو التفكير والتمويل.