«جمعية المحاسبين» تنتخب مجلس إدارة جديداً

أبوظبي (وام)

عقدت الجمعية العمومية لجمعية المحاسبين ومدققي الحسابات الإماراتية اجتماعها الـ23 عبر تقنية الاتصال المرئي للنظر في أعمال الجمعية للأعوام 2019 و2020 وخطة النشاط والموازنة التقديرية للعام 2021 واعتماد التقارير الإدارية والمالية وإجراء انتخابات مجلس الإدارة الجديد. ترأس الاجتماع سيف محمد بن عابد المهيري رئيس مجلس الإدارة بحضور أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية ورضا حجازي من إدارة الجمعيات ذات النفع العام بوزارة تنمية المجتمع. وجرى خلال الاجتماع انتخابات وتشكيل مجلس الإدارة الجديد والذي تقدم فيها 19 عضوا عاملا ممن استوفوا شروط الترشيح للدخول في المنافسة على 11 مقعدا لعضوية مجلس الإدارة المقبل. وتم إعادة انتخاب سيف محمد بن عابد المهيري رئيسا لمجلس الإدارة الذي يضم في عضويته 11 عضوا أساسيين واثنين احتياطيين تم اختيارهم بواسطة الأعضاء العاملين الذين شاركوا في اجتماع الجمعية العمومية. وتوجه سيف محمد بن عابد المهيري بالشكر لأعضاء الجمعية العمومية وممثلي وزارة تنمية المجتمع بإدارة الجمعيات ذات النفع العام وإدارة تقنية المعلومات على الجهد والتنظيم في إدارة الاجتماع، وهنأ أعضاء المجلس المنتخب للدورة الجديدة. جدير بالذكر أن جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات الإماراتية تم إشهارها بالقرار الوزاري رقم 227 لوزارة تنمية المجتمع عام 1997 ومقرها بمكاتب مركز الأعمال بقناة القصباء في مدينة الشارقة وبلغ عدد أعضائها 4690 عضوا في نهاية العام 2020.