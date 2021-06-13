962 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

دبي(وام)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس أكثر من 962 مليون درهم. وشهدت الدائرة تسجيل 317 مبايعة بقيمة 776.38 مليون درهم منها 17 مبايعة للأراضي بقيمة 145.08 مليون درهم و300 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 631.3 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 63 مليون درهم في منطقة الحبية الأولى، تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد. وتصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 22 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها مبايعتين بقيمة 21 مليون درهم. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 120 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة معيصم الأول. وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 63 مبايعة بقيمة 111 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 33 مبايعة بقيمة 100 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 80 مليون درهم. وسجلت الرهون قيمة قدرها 147.66 مليون درهم منها 13 رهنا للأراضي بقيمة 34.04 مليون درهم و58 رهنا للفلل والشقق بقيمة 113.62 مليون درهم، أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 15 مليون درهم وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 14 مليون درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 18 هبة بقيمة 38.85 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 11 مليون درهم وأخرى في منطقة الصفا الثانية بقيمة 9 ملايين درهم.