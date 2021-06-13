شراكة بين برنامجي «ضيف الاتحاد» و«اير ريوردز»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن برنامج ضيف الاتحاد، برنامج الولاء التابع للاتحاد للطيران والحائز على جوائز متنوعة، عن إبرام شراكة مع برنامج الولاء AirRewards التابع للعربية للطيران، بما يتيح لأعضاء كلا البرنامجين الاستفادة من تبادل النقاط والأميال وإنفاقها في شراء تذاكر الطيران على متن رحلات الاتحاد للطيران والعربية للطيران والعطلات والتسوق وغيرها.

وأفادت كيم هارداكار، رئيسة برنامج الولاء والشراكة في الاتحاد للطيران «بفضل هذه الشراكة، سيحظى أعضاء برنامج ضيف الاتحاد و AirRewards بفرصة كبيرة لتعزيز خيارات السفر والمزايا التي يقدمها برنامجا المكافآت. ويهدف هذا التعاون إلى استقطاب أعضاء جدد وتعزيز المزايا التي يحصل عليها الأعضاء الحاليون.»

وعند تحويل الأميال، سيحصل أعضاء برنامج ضيف الاتحاد على نقطة واحدة من برنامج AirRewards عن كل ميلين (2) من أميال ضيف الاتحاد.