عمومية البحيرة للتأمين تُقرُّ تعديلات على نظامها الأساسي

الشارقة (الاتحاد)

أقرت الجمعية العمومية لشركة البحيرة الوطنية للتأمين التي عقدت في الشارقة الأربعاء الماضي تعديل 21 من المواد الواردة من النظام الأساسي للشركة بموجب القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية.

وشملت المواد المعدلة بالنظام الأساسي للشركة المواد الخاصة بالتعاريف، وأغراض الشركة، ونسبة الملكية، وإدارة الشركة، وعضوية مجلس إدارتها وانتخاب رئيس المجلس ونائبه ، واشتراك عضو المجلس في عمل منافس ومنح القروض لأعضاء مجلس الإدارة.