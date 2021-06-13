الإمارات سابع أكبر وجهة للاستثمارات النمساوية عالمياً

مصطفى عبد العظيم (دبي)

بلغ رصيد التدفقات الاستثمارية المباشرة من النمسا إلى الإمارات خلال العام الماضي نحو 7.5 مليار يورو عام 2020، مما يجعلها سابع أكبر وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم بالنسبة للنمسا، بحسب ريتشارد بانديرا المستشار التجاري في سفارة النمسا بدولة الإمارات، الذي بين أن إجمالي استثمارات الإمارات في النمسا بلغت 4.49 مليار يورو خلال العام الماضي.

وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات والنمسا بلغ 540 مليون يورو خلال العام الماضي.

وقال بانديرا إن إكسبو 2020 دبي سيشكل منصة مهمة لترسيخ الروابط الاقتصادية بين البلدين والممتدة لنحو 45 عاماً، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تشكل الوجهة الأولى للاستثمارات النمساوية خارج الاتحاد الأوروبي، وأهم شريك اقتصادي لها في الشرق الأوسط.

وأعلنت النمسا عن إعداد برنامج حافل من الفعاليات والأنشطة خلال مشاركتها في إكسبو 2020 دبي، يهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والثقافية مع دول المنطقة، وإبراز الابتكارات النمساوية في المجالات المختلفة.