سيدات أبوظبي" ينظم ورشة عمل تدريبية

أبوظبي (الاتحاد)

نظم مجلس سيدات أعمال أبوظبي التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ورشة عمل تدريبية عن طريق وسائل الاتصال الرقمية بعنوان «التسعير في المنتجات والخدمات»، وذلك بالتعاون مع رواد الأعمال للاستشارات الإدارية والتطوير.

وشهدت الورشة التدريبية التي قدمها محمد العصايرة مدرب معتمد ومتحدث، حضور صاحبات رخص مبدعة حيث تجاوز عدد الحضور (130) مشاركة.

و عملت الورشة التدريبية على إكساب المشاركات العديد من المهارات التجارية، ومن أهمها زيادة معارفهم حول التسعير المناسب في مجال أعمالهم التجارية في مجالات بيع المنتجات وتقديم الخدمات. كما قدمت الورشة كماً من المعلومات التجارية والمعارف العامة بتطوير مشاريع رخص مبدعة لسيدات ورائدات الأعمال.

وتناولت الورشة التدريبية تسليط الضوء على عدة محاور منها، التعرف على طرق التسعير التقليدية، وطرق التسعير الحديثة، بالإضافة إلى إكساب المشاركات مهارات أساسية للتعرف على الفرق في التسعير بين المنتجات والخدمات، وفي ختام الورشة فتح المجال للمناقشة وتلقي أسئلة واستفسارات المشاركات حول كل ما يتعلق في مجال التسعير التجاري.

جدير بالذكر أن تنظيم مجلس سيدات أعمال أبوظبي للورشة جاء استكمالاً للبرامج والأنشطة التي ينظمها بشكل مستمر، ضمن مبادراته التطويرية، التي ينفذها في إطار الخطة الاستراتيجية للمجلس 2020 - 2024، حيث يشير الهدف الاستراتيجي الأول إلى توسيع نطاق مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية من خلال ريادة الأعمال في البند الخاص بالتوسع في حملات نشر ثقافة ريادة الأعمال لدى المرأة كمسار مهني، الأمر الذي يسهم في زيادة الوعي نحو ريادة الأعمال والتوجهات المستقبلية للدولة.