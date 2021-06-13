«كهرباء دبي» تضيف 600 ميجاوات إلى قدرتها الإنتاجية

دبي (الاتحاد)

أعلن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة ستضيف 600 ميجاوات من القدرة التشغيلية للطاقة النظيفة بتقنيتي الألواح الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة خلال العام الجاري، لترتفع بذلك القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة من الطاقة النظيفة إلى 1613 ميجاوات مقارنة مع 1013 ميجاوات حالياً.

وأوضح معالي الطاير أنه في شهر يوليو المقبل سيتم تدشين المشروع الأول، بقدرة 300 ميجاوات، ضمن المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وفي شهر سبتمبر، سيتم تدشين أعلى برج للطاقة الشمسية المركّزة في العالم بارتفاع 262.44 متراً وبقدرة 100 ميجاوات ضمن المرحلة الرابعة من المجمع، وستدشن الهيئة الجزء الأول من منظومة عاكسات القطع المكافئ بقدرة 200 ميجاوات ضمن المرحلة ذاتها قبل نهاية العام، وبذلك ستضيف الهيئة 300 ميجاوات بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية و300 ميجاوات بتقنية الطاقة الشمسية المركزة، وستصل نسبة القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي إلى نحو 10% خلال شهر يوليو المقبل و12% بنهاية العام الجاري.

وقال معالي الطاير: «في هيئة كهرباء ومياه دبي، نستلهم استراتيجياتنا وخطط عملنا من الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز الاستدامة والابتكار، والتحول نحو اقتصاد أخضر مستدام. ويعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أحد أبرز المشروعات التي تنفذها الهيئة لتحقيق هذه الرؤية وزيادة نسبة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة والنظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 والتي تهدف إلى توفير 75% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050. ويحظى المجمع منذ إطلاقه باهتمام واسع من المطورين العالميين، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم بالمشروعات الكبرى التي تنفذها الهيئة.»

وأكد معالي الطاير أن المشروعات الكبرى التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع القطاع الخاص وفق نموذج المنتج المستقل تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة ومن خلال هذا النموذج حققت الهيئة أرقاما قياسية عالمية في أدنى الأسعار لمشروعات الطاقة الشمسية لخمس مرات متتالية وباتت دبي معياراً لأسعار الطاقة الشمسية على مستوى العالم، واجتذبت الهيئة نحو 40 مليار درهم من الاستثمارات من خلال نموذج المنتج المستقل للطاقة.

وأوضح المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية تعد أكبر مشروع استثماري في موقع واحد على مستوى العالم يجمع بين تقنيتي الطاقة الشمسية المركزة والطاقة الشمسية الكهروضوئية وفق نظام المنتج المستقل وبقدرة تصل إلى 950 ميجاوات، وباستثمارات تصل إلى نحو 16 مليار درهم. وتمتاز هذه المرحلة بأكبر قدرة تخزينية للطاقة الشمسية على مستوى العالم لمدة 15 ساعة، ما يسمح بتوافر الطاقة على مدار 24 ساعة.