«بلووم القابضة» تباشر البناء في مشروع الضي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة بلووم القابضة أمي عن بدء أعمال الإنشاءات في موقع مشروع الضي بأبوظبي الذي تم الإعلان عنه مؤخراً.

وسيضم «الضي» 181 وحدة تاونهاوس تتألف من غرفتين وثلاث وأربع وخمس غرف نوم، وتتنوع أحجام وتصاميم وحدات الفلل والتاونهاوس في المشروع، وتبدأ الأسعار من 1.85 مليون درهم إماراتي. ويتسم كل منزل بتصاميم مستوحاة من التصميم العمراني في منطقة البحر المتوسط، وتشطيبات عصرية فاخرة.

وقالت بلووم القابضة: «يمثل تدشين مشروع الضي نجاحاً بارزاً لشركة بلووم القابضة، ويعتبر البداية الرسمية لمشروع سكني متكامل يضم جميع عناصر المجتمع العصري. ويأتي إطلاق هذا المشروع متعدد الاستخدامات تماشياً مع استراتيجية بلووم الرامية إلى المساهمة في تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية المتميزة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة».

ومن المقرر استكمال المشروع خلال الربع الثالث من عام 2023، ويقع الضي على كورنيش القرم الشرقي في مدينة أبوظبي، على مقربة من المعالم والوجهات الرئيسية، بما في ذلك منتزه خليفة ومدينة زايد الرياضية وجامع الشيخ زايد الكبير. وقد تم تصميمه ليشكل مجمع سكني حصري وراقي في موقع مميز، يوفر منازل رائعة للسكان، وفرصة استثمارية فريدة من نوعها للمستثمرين الإماراتيين.