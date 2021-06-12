22% انخفاض برمجيات الفدية في الإمارات

يوسف العربي (دبي)

انخفض إجمالي عدد المستخدمين الذين واجهوا هجمات برمجيات الفدية في الإمارات على امتداد جميع المنصات بنسبة 22%، بحسب مسح أجرته شركة كاسبرسكي المتخصصة في برامج أمن المعلومات.

أمير كنعان

وقال أمير كنعان المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، لدى كاسبرسكي لـ «الاتحاد»: إن «الفدية» هي برمجيات ابتزاز يمكنها قفل كمبيوتر المستخدم عبر تشفيره ومطالبته بفدية مقابل تحريره وفك التشفير، وتصل هذه البرمجيات الخبيثة أولاً إلى الجهاز المستهدف، واعتماداً على نوعها تعمل على تشفير نظام التشغيل بأكمله أو الملفات الفردية، ويعِد مجرمو الإنترنت بإرسال برمجية إلى الضحية تمكّنه من استعادة جهازه وبياناته بعد سداد الفدية المطلوبة. وقال: إن شركات الأمن الرقمي تلعب دوراً مهماً في منع هجمات برمجيات الفدية، عبر تزويد المستخدمين بحماية فعالة من هذه البرمجيات من خلال حلّ أمني يحتوي على نموذج حماية متعدّد الطبقات، حيث تستطيع منتجاتها اكتشاف برمجيات الفدية ومنعها من غزو نظامك، كذلك نقدّم أداة مجانية لمكافحة برمجيات الفدية للضحايا المصابين.

محمد أبوخاطر

عبء مالي

وقال محمد أبوخاطر، نائب الرئيس الإقليمي في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة F5: إن هجمات طلب الفدية تحولت من كونها مصدر إزعاج إلى عبء مالي ضخم وخطر جوهري على البنى التحتية الحيوية في العديد من الدول.

وأضاف أن المهاجمين يعمدون إلى تعزيز وتدعيم قدراتهم الهجومية بتلك البرمجيات الخبيثة، حتى بدأنا نرى الآلاف من برمجيات طلب الفدية المتحورة تحت مسميات من قبيل «رويك» و«دريمون» و«رينجر لوكر» و«كرايسيس» و«رانسم إكس إكس» و«كلوب» و«نيت ووكر» و«ويستيد لوكر» و«إجريجور» و«نفيليم» و«كريبتو ميكس» و«سودينوكيبي» و«سيمي وير» و«دوبل بيمر».

وأوضح، أنه بصرف النظر عن مدى تطور برمجيات طلب الفدية، إلا أن الإصابة بها لا تقع إلا عند نجاحها في دخول الأنظمة، ويقع ذلك بثلاث طرق رئيسة: أولها التصيد الاحتيالي وهو من أكثر الأســـاليب التي يسلكها المهــــاجمون لاختراق المؤسســات، والدخول غير المشروع ســـواء عن طريق تخمين أو سرقة بيـــانات الدخول، أو استغلال طرف آخر موثوق لأجل الدخول، وأخيراً استغلال الثغرات الأمنية المعروفة، والتي يمكن أن تقوم بتحميل برمجية طلب الفدية.

كيف تحمي جهازك من برمجيات الفدية

1. لا تنقر على مرفقات وروابط واردة في رسائل بريد إلكتروني غير مألوفة، حيث تُعدّ رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها إحدى أسرع الطرق وأكثرها شيوعاً لتوزيع برمجيات الفدية. ويُنصح عموماً بعدم فتح رسائل بريد إلكتروني من مرسل لا تعرفه أو لا تثق به.

2. استخدم خاصية الفحص والفلترة لمحتوى خادم البريد، فاستخدام نظام جيّد للفلترة على خادم البريد الإلكتروني يظلّ طريقة جيدة لمنع برمجيات الفدية.

3. احرص على تحديث برمجيات الأمن وأنظمة التشغيل، إذ يُعدّ هذا الأمر أسهل طريقة لضمان استفادتك من أحدث التصحيحات الأمنية.

4. فك تشفير حركة البيانات والبريد الإلكتروني الخاصة بالمستخدمين وفحصها وحجبها.

5. تطبيق آليات مُحكمة لضمان الدخول الموثوق حصرياً إلى الأنظمة.