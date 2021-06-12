حمدان بن محمد: نعمل برؤية محمد بن راشد لتحويل الأزمات إلى فرص

دبي ( وام)

في إنجاز استثنائي جديد يؤكد نجاح دبي في تحقيق التعافي الاقتصادي السريع من تبعات الأزمة العالمية المتمثلة في جائحة كوفيد- 19، سجلت تجارة دبي الخارجية غير النفطية في الربع الأول من العام 2021 نمواً بنسبة 10 بالمائة لتصل قيمتها إلى 354.4 مليار درهم مقابل 323 مليار درهم في الربع الأول من العام 2020.

وحققت تجارة دبي في الربع الأول من العام الحالي نمواً بنسبة 5 فى المائة بالمقارنة مع الربع الأول من العام 2019، ما يظهر مدى قوة الانتعاش في تجارة الإمارة مقابل قيمتها المسجلة قبل الجائحة. وسجلت الصادرات نمواً قوياً في الربع الأول من العام 2021 بلغت نسبته 25 بالمائة لتصل قيمتها الى 50.5 مليار درهم وزادت كميتها بنسبة 20 فى المائة ليصل وزنها إلى 5 ملايين طن فيما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 9 في المائة لتصل إلى 204.8 مليار درهم، وارتفعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 5.5 بالمائة لتصل إلى 99 مليار درهم.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي: «يظهر النمو القوي لقطاع التجارة الخارجية مدى قدرة دبي على تحويل التحديات إلى إنجازات من خلال الاستجابة السريعة للمتغيرات في بيئة الاقتصاد العالمي والتعامل معها بكفاءة عالية، عملاً برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وقناعته بأن الإدارة الناجحة للأزمات تخلق الفرص، إذ حققت دبي النجاح في إدارة الأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد- 19 واستطعنا العبور مجدداً إلى مسار النمو المتصاعد لتجارتنا الخارجية من خلال إطلاق وتنفيذ حزم التحفيز الاقتصادي المتتابعة والتي تجاوزت قيمتها 7.1 مليار درهم ومهدت للتجار والمستثمرين فرصة تخطي مصاعب الأزمة ومكنتهم من الاستمرار في تنمية أنشطتهم التجارية مستفيدين من الدور الحيوي لدبي كمركز دولي وإقليمي للتجارة العالمية». وأضاف سموه: «يعزز النمو المحقق في قطاع التجارة الخارجية قدرة القطاع على تحقيق هدف خطة دبي الخمسية بزيادة قيمة التبادل التجاري الخارجي للإمارة، لتتوج دبي صدارتها العالمية في الربط بين الأسواق الدولية والإقليمية عبر التطوير المستمر للبنية التحتية والخدمات اللوجستية، مؤكدة جدارتها بهذه المكانة العالمية من خلال استضافة معرض إكسبو الدولي بمشاركة عالمية واسعة وبما يدعم تعافي الاقتصاد العالمي ويمكنه من التقدم بسرعة نحو تحقيق النمو والازدهار مجدداً».

­من جهته، قال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «أثمرت جهود التطوير المتواصل لقدرات دبي الاقتصادية فتمكنت الإمارة من تحقيق التعافي السريع من انعكاسات الأزمة العالمية الراهنة لنشهد عودة التجارة الخارجية إلى النمو بوتيرة متصاعدة تظهر مدى استفادة دبي من استثماراتها القوية في تقنية المعلومات والرقمنة والتي مكنتها من مواصلة تجارتها مع العالم في أصعب الظروف التي مر بها الاقتصاد العالمي خلال جائحة كوفيد- 19.

وتوزعت تجارة دبي الخارجية في الربع الأول من العام 2021 إلى التجارة المباشرة بقيمة 217 مليار درهم بنمو 15 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام 2020 فيما بلغت قيمة تجارة المناطق الحرة 135 مليار درهم بنمو 2 في المائة وقيمة تجارة المستودعات الجمركية 2.3 مليار درهم بنمو 23 في المائة، وشهدت التجارة المنقولة جواً نموا قوياً بلغت نسبته 15 في المائة لتصل قيمتها إلى 179 مليار درهم فيما بلغت قيمة التجارة المنقولة بحراً 120 مليار درهم بنمو 3 في المائة وقيمة التجارة المنقولة براً 55.3 مليار درهم بنمو 7 في المائة. وجاءت الصين في مركز الشريك التجاري الأول لدبي حيث سجلت تجارة دبي مع الصين نمواً قوياً بلغت نسبته 30 في المائة لتصل قيمتها إلى 44 مليار درهم تلتها في مركز الشريك التجاري الثاني الهند وبلغت قيمة التجارة معها 35 مليار درهم بنمو 17 في المائة ثم في مركز الشريك التجاري الثالث الولايات المتحدة الأميركية وبلغت قيمة التجارة معها نحو 15.4 مليار درهم، وجاءت المملكة العربية السعودية في مركز الشريك التجاري الرابع عالمياً والأول خليجياً وعربياً حيث سجلت التجارة مع المملكة نمواً بنسبة 20 بالمائة لتصل قيمتها إلى 14.7 مليار درهم ثم تركيا في مركز الشريك التجاري الخامس عالمياً وشهدت التجارة مع تركيا نمواً قوياً بلغت نسبته 72 في المائة لتصل قيمتها إلى 12 مليار درهم.

الذهب أعلى البضائع قيمةً

تصدّر الذهب أعلى البضائع قيمةً في تجارة دبي الخارجية في الربع الأول من العام 2021 وسجلت تجارة دبي بالذهب نمواً قوياً بنسبة 27 فى المائة لتصل قيمتها الى 63 مليار درهم. تلتها تجارة الهواتف الأرضية والمحمولة والذكية بنمو كبير بلغ 32 فى المائة لتصل قيمتها الى 50 مليار درهم ثم تجارة الألماس بنمو قياسي بلغت نسبته 61 فى المائة لتصل قيمتها الى 29 مليار درهم وتجارة المجوهرات بقيمة 17 مليار درهم ثم تجارة السيارات بنمو 9 % لتصل قيمتها الى 14 مليار درهم.