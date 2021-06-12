غرفة أبوظبي تبحث تعزيز التعاون مع القطاع الخاص البولندي

أبوظبي (الاتحاد)

بحث هلال محمد الهاملي نائب مدير عام غرفة أبوظبي للمراكز والمجالس الاستشارية، مع بافل جابلونسك نائب وزير خارجية جمهورية بولندا، في مقر الغرفة، سبل تعزيز آفاق التعاون الاستثماري والتجاري بين رواد الأعمال في أبوظبي وبولندا.

وأعرب هلال محمد الهاملي عن سعادته بزيارة نائب وزير الخارجية البولندي، مؤكداً اهتمام غرفة أبوظبي بالوصول إلى آفاق رحبة من التعاون التجاري والاستثماري المشترك بين رواد الأعمال البولنديين ونظرائهم في إمارة أبوظبي.

وأكّد نائب مدير عام غرفة أبوظبي للمراكز والمجالس الاستشارية خلال اللقاء على الدور الهام التي تضطلع به الغرفة لتوثيق الشراكات الدولية الفاعلة بين مؤسسات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي ونظرائها في مختلف دول العالم، مستعرضاً في هذا الصدد مجموعة الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الغرفة سعياً إلى الارتقاء بقطاع الأعمال في أبوظبي، والمساهمة في تحقيق الرؤية الاقتصادية للإمارة، من خلال إيجاد منظومة اقتصادية رائدة، ترتكز على المعرفة المستدامة، وتعزز من تنافسية القطاع الخاص على المستوى العالمي.

من جانبه، ثّمن نائب وزير الخارجية البولندي حفاوة الاستقبال لدى زيارته الغرفة، مبدياً أمله بتكثيف وتبادل الزيارات بين رواد الأعمال الإماراتيين ونظرائهم في جمهورية بولندا، لافتاً إلى المزايا التي تقدمها بلاده بهدف جذب الاستثمارات وتشجيع الابتكار في مختلف المجالات الاقتصادية.

كما أشاد بافل جابلونسك بالمكانة المرموقة التي تحتلها دولة الإمارات على الخارطة الإقليمية والدولية، وبما تمتلكه من قدرات وخبرات استثمارية رائدة لتوفير حاضنات أعمال، منوهاً إلى أهمية التنسيق المشترك لتعريف شركات القطاع الخاص في البلدين بالفرص التجارية والاستثمارية التي يوفرها السوق الإماراتي والسوق البولندي على حد سواء.