جائزة «اللولو» تخدم قضايا إنسانية عظيمة

أبوظبي (الاتحاد)

حصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على 132 ألف درهم هي قيمة جائزة غير مستلمة من لولو هايبر ماركت ضمن أحد العروض الترويجية التي نفذت في عام 2020. وبسبب عدم حضور الفائز صاحب الجائزة للاستلام، قامت لولو ببيع السيارة والتبرع بقيمتها إلى جمعية الهلال الأحمر الإماراتي .

وتم تسليم شيك بقيمة الجائزة إلى محمد جاسم المزروعي، مدير فرع هيئة الهلال الأحمر في منطقة الظفرة بواسطة أونيكريشنان برامبل، مدير عمليات لولو في المنطقة الغربية وبمشاركة يوسف جلايالي، مدير الجودة في لولو هايبر ماركت بإمارة أبوظبي. وتم ذلك في لولو هايبر ماركت الظقرة مول.

وقال محمد المزروعي: «نحن سعيدون باستلام قيمة الشيك والتي ستخدم بالتأكيد أغراض الأعمال الخيرية والتطوعية في هيئة الهلال الأحمر. ومفاجأة هذا الصيف هي محل ترحيب منا ونشكر مجموعة اللولو على مبادراتهم القيمة ودعوماتهم المتواصلة»

وبالإضافة إلى كون اللولو معروفة بتوافر تشكيلة كبيرة من المنتجات عالية الجودة، تنظيم لولو عروض كبيرة وصفقات لجميع العملاء، وتخدم متاجر لولو أكثر من 1.600.000 عميل يوميا على نطاق 210 متاجر حول العالم. واستفادت المجموعة من ريادتها لقطاع التجزئة لتبرز كمروج رئيسي للمبادرات الاجتماعية والاستدامة وحملات حماية البيئة في دول الخليج. وقد بادرت مجموعة لولو لتنفيذ عدد من المشاريع التي تهدف لذلك وستواصل المجموعة في هذا المنحى.