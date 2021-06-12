870 جهازاً إلكترونياً لدفع فواتير الكهرباء بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أفادت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، بأنها وفرت 870 جهازا إلكترونيا في مختلف الإمارات لسداد الفواتير لتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني وتقديم حلول مبتكرة لتعزيز رؤية الهيئة واستراتيجيتها التي تهدف للتحول الذكي، والتيسير على المشتركين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأكد عبدالله الشامسي مدير الإدارة العامة لخدمات الدعم المؤسسي أن الهيئة تحرص على تلبية احتياجات ومتطلبات المشتركين لتحقيق أعلى معايير الجودة العالمية وأفضلها، وذلك تنفيذاً للرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية. وأضاف حامد طاهر الحاج مدير إدارة خدمة المشتركين أن طرح الخدمات الإلكترونية يوفر إمكانية إنجاز المعاملات في أي مكان وزمان، والاستفادة من المميزات الأخرى لإتمام المعاملات بالطريقة الأسرع والأكثر ملاءمة وبأمان تام. وأوضحت المهندسة إيمان الخيال مدير إدارة تقنية المعلومات والاتصال أن الهيئة تعمل على الاستفادة من توفير أجهزة الدفع الإلكتروني لتقديم الخدمات لسكان إمارة الشارقة والإمارات المختلفة وفق أفضل المعايير العالمية.