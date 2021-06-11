الذهب يتجاوز 1900 دولار مع انخفاض العوائد الأميركية

نيويورك (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب فوق 1900 دولار للأوقية أمس، بدعم من تراجع الدولار وانخفاض عوائد الخزانة، بعد أن اُعتبرت بيانات أظهرت ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة غير كافية لكي يغير مجلس الاحتياطي الاتحادي سياسته النقدية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1900.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0518 بتوقيت جرينتش، فيما وزادت الأسعار أكثر من 0.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1902.7 دولار للأوقية.

وكشفت بيانات أن أسعار المستهلكين الأميركيين ارتفعت بقوة في مايو أيار، ما قاد إلى أكبر زيادة سنوية في نحو 13 عاماً، بينما انخفضت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية لأدنى مستوياتها في قرابة 15 شهراً الأسبوع الماضي.