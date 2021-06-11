«نيكي» يتراجع بضغط الدورة الاقتصادية

طوكيو (رويترز)

أغلقت الأسهم اليابانية منخفضة قليلاً أمس، إذ بددت خسائر تكبدتها الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية، وكذلك البنوك وشركات العقارات مكاسب حققتها الشركات ذات الثقل من الناحية الفنية في السوق. وتراجع المؤشر نيكي 0.03 بالمئة إلى 28948.73 نقطة، بينما نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.14 بالمئة إلى 1954.02 نقطة. وفي الأسبوع، جرى تداول نيكي في نطاق ضيق، ليسجل مكسباً محدوداً 0.02 بالمئة. ونزل سهم توشيبا 1.59 بالمئة بعد نشر نتائج تحقيق صادم الخميس كشف أن الشركة والحكومة تواطأتا لفرض ضغوط على مستثمرين أجانب لكي يخضعوا لرغبات الإدارة. وقال جون موريتا المدير العام لقسم الأبحاث لدى تشيباجين لإدارة الأصول إن المستثمرين «يشترون أسهم التكنولوجيا اليابانية إذ إن المكاسب التي حققها المؤشر ناسداك وانخفاض أسعار الفائدة الأميركية دفعا معنويات المستثمرين.