10.7 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

دبي (الاتحاد)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 10.7 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 1637 مبايعة بقيمة 4.27 مليار درهم، منها 219 مبايعة للأراضي بقيمة 1.46 مليار درهم و1418 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.81 مليار درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 330 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 71 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية تليها مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وقد تصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 101 مبايعة بقيمة 439 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 213 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 39 مليون درهم بمنطقة البرشاء الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 33 مليون درهم في منطقة القرهود.

وقد تصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 285 مبايعة بقيمة 339 مليون درهم وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 119 مبايعة بقيمة 115 مليون درهم وثالثة في مجمع دبي للاستثمار الأول بتسجيلها 117 مبايعة بقيمة 344 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 5.73 مليار درهم منها 83 رهونات أراضي بقيمة 5.06 مليار درهم و298 رهونات فلل وشقق بقيمة 664.82 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة ورسان الثانية بقيمة 4.7 مليار درهم وأخرى في منطقة النهدة الثانية بقيمة 98 مليون درهم.