«العربية أبوظبي» تطلق رحلات مباشرة إلى «تبليسي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «العربية أبوظبي»، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، عن إضافة وجهة جديدة إلى عملياتها التشغيلية بتسيير رحلات مباشرة بين أبوظبي والعاصمة الجورجية «تبليسي» بدءاً من 14 يوليو 2021، ممثلة الوجهة رقم 13 من مقرها في أبوظبي والناقلة الوحيدة التي توفر رحلات مباشرة بين المدينتين.

وتستغرق الرحلة من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تبليسي حوالي ثلاث ساعات ونصف، وتُعد تبليسي واحدة من أقدم المدن في أوروبا، وهي مدينة غنية ومليئة بالمعالم الفنية والسياحية والتاريخية.

ومنذ تفشي وباء «كوفيد-19»، حرصت «العربية للطيران» على تحديث تجربة العملاء لتشمل كافة تدابير السلامة التي تنسجم مع أرقى المعايير العالمية. وقد تم تزويد كل مقصورة ضمن أسطول طائراتها بالكامل بنظام مرشحات الجسيمات عالية الكفاءة (HEPA) الذي يساعد في توفير أجواء داخلية أكثر صحة وأماناً أثناء السفر.