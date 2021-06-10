23 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في أسبوع

أبوظبي (وام)

تجاوزت قيمة الصفقات المبرمة بالأسواق المالية المحلية 8.2 مليار درهم خلال 5 جلسات، فيما سجلت المكاسب السوقية للأسهم المدرجة نحو 23 مليار درهم.

وأظهرت تعاملات الأسواق المالية المحلية عدداً من المؤشرات الإيجابية خلال تعاملات الأسبوع الجاري، بالتزامن مع تدفق السيولة إلى قاعات التداول من قبل المؤسسات الأجنبية والمحلية الأمر الذي أسهم في تحقيق المؤشرات العامة مكاسب جديدة وهو ما عزز بدوره من أرباح القيمة السوقية للأسواق التي ارتفعت إلى مستويات تعد الأولى من نوعها منذ فترة طويلة.

وقد اخترقت المؤشرات خاصة في سوق أبوظبي للأوراق المالية مستويات جديدة بعدما أغلق عند 6716 نقطة مع نهاية الأسبوع بنمو نسبته 1.7% تقريبا مقارنة مع الأسبوع السابق.

وفي سوق دبي المالي أغلق المؤشر عند مستوى 2842 نقطة بزيادة نسبتها 0.06% بالمقارنة مع الأسبوع الماضي. ويتضح من خلال التعاملات أن السيولة الأكبر من التعاملات الأسبوعي واصلت تركزها على شريحة من الأسهم القيادية المدرجة في سوق العاصمة حيث بلغت قيمة الصفقات المبرمة على سهم الشركات العالمية القابضة المرتفع إلى مستوى 97.4 درهم نحو 3.53 مليار درهم. وشهد سهم بنك أبوظبي الأول الصاعد إلى 16.94 درهم تداولات نشطة تجاوزت قيمتها 1.13 مليار درهم خلال الأسبوع وهو ما منح السهم قوة كبيرة ومهد لاختراقه حواجز سعرية جديدة خلال الأسبوع المقبل.

وعلى مستوى أداء سهم شركة الدار فقد أغلق السهم عند مستوى 3.81 درهم بتداولات بلغت قيمتها مليار درهم تقريباً.