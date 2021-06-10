الأسهم الأوروبية تسجل مستويات جديدة

لندن (رويترز) - ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى ذرى جديدة اليوم الخميس مع رفع البنك المركزي الأوروبي توقعاته للتعافي ووعده بالإبقاء على التدفق الوفير للتحفيز، في حين تراجعت أسهم قطاع السفر بعد سلسلة مكاسب في الآونة الأخيرة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة فقط لكنه سجل ذروة جديدة عند 455.76 نقطة، في حين تراجع المؤشر الأقل نطاقا لأسهم منطقة اليورو 0.1 بالمئة.

قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن صناع السياسة اتفقوا على القيام بمزيد من المشتريات بموجب برنامج الشراء الطارئ المرتبط بالجائحة خلال الربع المقبل من العام «بوتيرة أسرع بكثير من الشهور الأولى من العام» دون أن تكشف تفاصيل عن المستويات المتوقعة.

ويتوقع البنك المركزي الأوروبي الآن نمو اقتصاد منطقة اليورو في 2021 بواقع 4.6 بالمئة هذا العام، مقابل توقعه في مارس لنمو أربعة بالمئة.

ورفع البنك أيضا توقعاته للتضخم لهذا العام متوقعا نمو الأسعار 1.9 بالمئة، وهو ما يتفق مع هدفه، من توقعه السابق لنمو 1.2 بالمئة.

وصعدت أسهم القطاع المصرفي سريعة التأثر بسعر الفائدة 0.4 بالمئة في حين ارتفعت أسهم قطاع التكنولوجيا 0.9 بالمئة.

وهبطت أسهم قطاع السفر والترفيه الأوروبية 1.2 بالمئة بعد مكاسب حققها القطاع مؤخرا بفعل التفاؤل حيال إعادة فتح الاقتصادات.

ونزلت أسهم مصنعي السيارات لليوم الثالث على التوالي، وهبط سهم فولكسفاجن الألمانية 0.4 بالمئة بعدما قال تقرير إنها تتوقع تراجع نقص في إمدادات أشباه الموصلات في الربع الثالث من العام لكنها تتوقع استمرار الاختناقات في الأجل البعيد.

وتلقى المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني دفعة من قفزة 8.8 بالمئة لسهم مجموعة بي.تي بعد أن قالت ألتيس جروب الأمريكية إنها استحوذت على حصة 12.1 بالمئة في أكبر مشغل لخدمات الهاتف المحمول وخدمات النطاق العريض في بريطانيا.

وهوى سهم شركة الموسيقى الرقمية الفرنسية بيليف، التي تساعد في توزيع المحتوى الموسيقي عبر اتفاقات مع منصات مثل سبوتيفاي وآبل ميوزيك، 17.8 بالمئة في أول طرح لأسهمها بالسوق.