«موانئ دبي» تبني مستودعاً قرب ميناء جينك البلجيكي

دبي (الاتحاد) أبرمت «بي آند أو فيري ماسترز» التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية، اتفاقية مع «جينك جرين لوجستكس» التي تتخذ من بلجيكا مقراً لها، لبناء مستودع على أحدث طراز بمساحة 10.000 متر مربع بالقرب من ميناء جينك في بلجيكا، مما سيساهم في تعزيز عمليات شبكتها من السكك الحديدية والطرق والمستودعات الممتدة عبر أوروبا في فترة حرجة تمر بها التجارة الدولية وحركة الانتعاش الاقتصادي.

ويتميز المرفق الجديد بموقع استراتيجي بالقرب من الميناء الواقع في قلب الحزام الصناعي في فلاندر، وهو أيضاً مجهز بأنظمة رائدة عالمياً في مجال إدارة المستودعات، كما سيتيح للعملاء زيادة الكفاءة والحصول على معلومات أفضل حول بضائعهم وتوفرها وتوسيع سعة التخزين في سلاسل التوريد الشاملة لديهم.

وشُيِّد المستودع في موقع مثالي يستوعب الواردات والصادرات من البضائع التي يلزم تخزينها للنقل البحري عبر المياه العميقة وخطوط الملاحة الدولية وإلى المملكة المتحدة عبر القناة الإنجليزية وبحر الشمال، كما أن روابط النقل متعددة الوسائط المميزة في الموقع، بما في ذلك إمكانية الوصول إلى قناة ألبرت والشحن بالبوارج مباشرةً إلى المحطة التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية في أنتويرب الشركة الأم لـ«بي آند أو فيري ماسترز»، ستعمل على تسهيل عملية تصدير المنتجات الصناعية عالية القيمة من قبل العملاء الحاليين إلى المستهلكين في جميع أنحاء أوروبا وعبر الوصلات المتجهة إلى روسيا والصين والولايات المتحدة.

وقال مارك مولدر مدير الخدمات اللوجستية التعاقدية لدى «بي آند أو فيري ماسترز»: إن السعة التي يوفرها هذا المستودع الجديد في جينك تُعد إضافة حيوية إلى استراتيجيتهم اللوجستية المخصصة للموانئ والشبكة المتنامية متعددة الوسائط عبر أوروبا، مشيراً إلى أن هذا المرفق المصمم خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتغيرة، سيقدم للعملاء قدراً أكبر من المرونة التشغيلية والسعة المطلوبة لتعزيز مرونة سلاسل التوريد الحيوية والحسَّاسة لعامل الوقت. وأضاف أن عملية التطوير الجارية التي تقوم بها شركة «بي آند أو فيري ماسترز» في جينك تقدم فرصة مثالية للعملاء المحتملين الذين يحتاجون إلى روابط سريعة وموثوقة لأسواقهم، موضحاً أن التجارة الدولية تتغير بسرعة مع خروجنا من الجائحة، ومن شأن الخدمات اللوجستية المخصصة للموانئ أن تعود بالنفع على عدد كبير من الشركات التي تتطلع إلى إعادة تشكيل سلاسل التوريد لديها.