«أدنوك للتوزيع» تفتتح محطة جديدة في الإمارات

أبوظبي (الاتحاد) احتفلت "أدنوك للتوزيع" بافتتاح أكثر من 450 محطة خدمة في الإمارات، حيث تقع المحطة الجديدة التي دخلت الخدمة في شهر أبريل في المدينة المستدامة في إمارة دبي. وتُعد من أحدث محطات الخدمة من طراز "ADNOC On the go" المخصصة للأحياء السكنية والمحطة رقم 31 للشركة في الإمارة، كما في 30 أبريل 2021.

وشهدت المدينة المستدامة في دبي احتفالاً رسمياً حضره كبار أعضاء إدارة الشركة، بمن فيهم بدر اللمكي، المدير التنفيذي لأدنوك للتوزيع. وتعتبر محطة ""ADNOC On the go" واحدة من 42 محطة خدمة مخصصة للأحياء السكنية يتم افتتحاها الآن في جميع أنحاء الإمارات، وتقدم للعملاء ثمانية مضخات تزود بالوقود، بالإضافة إلى متجر واحة أدنوك مستقل، وتوفر المحطة خدمات التزود بالوقود والبيع بالتجزئة في الأحياء السكنية والمناطق التي يصعب فيها بناء المحطات العادية.

توسعت شبكة محطات الشركة بشكل كبير في أعقاب افتتاح المحطة رقم 450، حيث وصل إجمالي عدد المواقع التي دخلت الخدمة منذ شهر أبريل إلى 454 محطة خدمة و337 متجر واحة أدنوك، بالإضافة إلى عدد من المواقع التي قطعت أعمال التشييد فيها شوطاً بعيداً. وتهدف الشركة إلى افتتاح 70-80 موقعاً جديداً في كل من الإمارات والسعودية خلال هذا العام.