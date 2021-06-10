«سي أن بي سي» الصينية تزاحم كبريات شركات الطاقة العالمية

حسونة الطيب (أبوظبي) لا يقف نشاط هذه الشركة الصينية العملاقة عند حدودها الوطنية، بل تتعداها لنحو 30 دولة حول العالم في أفريقيا ووسط آسيا وروسيا وأميركا والشرق الأوسط ومنطقة أسيا والمحيط الهادي وغيرها. تعتبر مؤسسة البترول الوطنية الصينية المعروفة باسم (سي أن بي سي)، أكبر شركة لإنتاج وإمدادات النفط والغاز الطبيعي في الصين، فضلاً عن أنها واحدة من بين أكبر شركات خدمات آبار النفط في العالم.

تملك الشركة سمعة عالمية طيبة فيما يتعلق بتعاقدات الإنشاءات الهندسية، حيث تغطي أعمالها نشاطات مثل، استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي وخطوط الأنابيب والتكرير والتسويق وهندسة الإنشاءات وخدمات آبار النفط وصناعة معدات النفط وتطوير الطاقة الجديدة، بالإضافة إلى، إدارة رأس المال والخدمات المالية والتأمين.

بلغت إيرادات الشركة التي تتخذ من دونغتشنغ بمنطقة بكين مقراً لها، نحو 379.1 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية، بزيادة تقارب 20 مليار دولار عن 2019 عند 360 مليار دولار. وتركز نشاطات المؤسسة التسويقية، التي تعود ملكيتها للحكومة الصينية، على خام النفط ومنتجات البترول والبتروكيماويات والمشتقات الكيماوية. وتقدر القوة العاملة في مؤسسة البترول الوطنية الصينية، بنحو 461 ألف من العاملين.

ويقدر إنتاج سي أن بي سي السنوي، من خام النفط، بنحو 101.77 مليون طن داخل الصين، وما يقارب 118.8 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي. كما تملك المؤسسة الصينية، 22.365 من محطات خدمات الوقود المحلية، بجانب خطوط أنابيب بطول 90.352 كيلو متر، منها 20.779 كيلو متر لخام النفط ونحو 55.810 كيلو متر للغاز الطبيعي، بينما 13.762 كيلو متر للمنتجات المكررة.

تعود معظم الأرباح التي تحققها المؤسسة الصينية، لقطاعي الاستكشاف والإنتاج، خاصة مع انخفاض التكلفة التشغيلية لكل برميل، بنسبة قدرها 1.6٪ إلى 12.11 دولار سنوياً. كما ارتفع إنتاجها من مكافئ النفط والغاز الطبيعي في 2019، بنسبة سنوية وصلت لنحو 4.6٪ إلى 1.56 مليار برميل.

وتملك الشركة الحكومية التي يعود تاريخ تأسيسها للعام 1988، العديد من الأفرع التي تعمل في تخصصات مختلفة. تعتبر بترو تشاينا، أكبر هذه الأفرع، التي تم إنشاؤها في العام 1999 عند إعادة هيكلة سي أن بي سي. حولت الشركة الأم، معظم نشاطاتها لبترو تشاينا مثل، عمليات الاستكشاف والإنتاج والتكرير والتسويق والكيماويات والغاز الطبيعي. وتعتبر محطة تكرير بترو تشاينا، الأكبر في الصين بسعة إنتاج سنوي قدرها 10 ملايين طن من النفط ونحو مليون طن من الأثيلين.