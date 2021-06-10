«وول ستريت» ترتفع بعد بيانات التضخم والبطالة

نيويورك (رويترز) - فتحت الأسهم الأميركية في «وول ستريت» على ارتفاع اليوم الخميس متجاهلة قفزة أعلى من المتوقع في أسعار المستهلكين في مايو أثارت مخاوف من تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) للسياسة النقدية مبكرا، في حين أظهر تقرير آخر أن سوق العمل لا تزال ترزح تحت ضغوط.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 55.37 نقطة بما يعادل 0.16 بالمئة إلى 34502.51 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد أند بورز 500 مرتفعا 9.01 نقطة أو 0.21 بالمئة إلى 4228.56 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 22.13 نقطة أو 0.16 بالمئة إلى 13933.88 نقطة.

