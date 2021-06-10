«اقتصادية أبوظبي» توقع اتفاقية تعاون مع جامعة العين

أبوظبي (الاتحاد) وقعت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي وجامعة العين اتفاقية تعاون مشترك بشأن تعزيز وتفعيل الشراكة في مجال إجراء وإعداد الدراسات والبحوث وأوراق العمل المتعلقة بكافة الموضوعات والقضايا ذات الصلة باقتصاد إمارة أبوظبي.

وحددت الاتفاقية المشتركة بين الجانبين الإطار العام للتعاون بين مكتب الاستراتيجية الاقتصادية بالدائرة مع أعضاء هيئة التدريس والطلبة في جامعة العين فيما يتعلق بإعداد الدراسات والمواضيع ذات الأهمية، والتي تتماشى مع توجهات الدائرة الاستراتيجية ومتطلبات سوق العمل ومواضيع الدراسة التي يتم الاتفاق عليها.

وقع الاتفاقية عبر تقنية الاتصال المرئي راشد عبد الكريم البلوشي وكيل الدائرة والدكتور غالب الرفاعي رئيس جامعة العين بمشاركة عدد من المسؤولين من الجانبين.

خلال توقيع اتفاقية التعاون

وبموجب الاتفاقية يعمل الجانبان على إعداد الدراسات والبحوث وأوراق العمل المتعلقة بكافة الموضوعات والقضايا ذات الصلة باقتصاد إمارة أبوظبي، وتوسيع دور الدراسات والبحوث بالتركيز على خطط وتوجهات دائرة التنمية الاقتصادية المتعلقة بالخطة الاستراتيجية الاقتصادية بما يُسهم في تعزيز ودعم الأهداف الاستراتيجية لحكومة إمارة ابوظبي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة على مستوى الإمارة.

واتفقت اقتصادية أبوظبي وجامعة العين على التعاون المشترك في تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل المتخصصة ذات العلاقات بمجالات الدراسات والبحوث الاقتصادية المشتركة إلى جانب دعم الجهود الرامية الى إعداد جيل جديد من الخريجين المؤهلين بالعلوم والمهارات والكفاءات اللازمة للمساهمة الفاعلة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة.

وأكد راشد عبد الكريم البلوشي أهمية اتفاقية التعاون مع جامعة العين في تدعيم وتمكين جهود الدائرة بشأن تنظيم قطاع الأعمال والشؤون الاقتصادية في إمارة أبوظبي بما يسهم في قيادة المبادرات والاستراتيجيات الاقتصادية بهدف تحقيق نمو اقتصادي متنوع ومستدام قائم على المعرفة.

وقال إن التعاون المشترك بين الجهات الحكومية والمؤسسات العلمية والأكاديمية من شأنه أن يسهم في الارتقاء بمنظومة الاقتصاد المحلي للإمارة وتحقيق الاستدامة وتعزيز تنافسيته إقليمياً ودولياً وذلك من خلال تغذيته بالدراسات والبحوث العلمية المدعومة بقرارات وتوصيات لاتخاذ القرارات الصائبة.

من جانبه، أكد الدكتور غالب الرفاعي حرص الجامعة على تقديم الدعم العلمي والأكاديمي لتلبية تطلعات ومتطلبات سوق العمل في إمارة أبوظبي وإعداد خريجين يتمتعون بالكفاءة العلمية العالية في مختلف المجالات لما من شأنه أن يسهم في تعزيز مسيرة التنمية والبناء من خلال تنويع أساليب التدريس والبحث والدراسات العلمية.

وقال الرفاعي إن هذه الاتفاقية تأتي في سياق دور جامعة العين لتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية في دولة الإمارات خدمة للمجتمع والتفاعل مع مؤسساته من خلال التزامها بالتطوير العلمي، والتقني، والاقتصادي في الدولة والمنطقة على حد سواء.